Gobierno De La Espriella anuncia nuevo golpe contundente al narcotráfico en Urabá: más de 4.000 paquetes de cocaína incautados

El presidente Abelardo De La Espriella llegó al poder con la bandera de controlar los grupos armados, que se fortalecieron durante el Gobierno de Gustavo Petro, a través de una fracasada paz total, que solo les dio más oportunidades a los criminales para delinquir y conquistar nuevas zonas del país.

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El mandatario ha venido dando golpes contundentes contra estructuras criminales a través de bajas y control territorial. Recientemente se refirió a un nuevo golpe en el Urabá antioqueño a través de un operativo.

El presidente Abelardo De La Espriella destacó la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína en Turbo, Antioquia, durante un operativo de la Estación de Guardacostas. Foto: Presidencia

En su cuenta de X, el mandatario confirmó que en Turbo, la Estación de Guardacostas realizó la captura de cinco criminales en flagrancia, entre los que se encontraba un ciudadano hondureño. Tras la captura, realizaron la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína que estaban ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación.

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“Más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles. En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”, dijo el mandatario tras los hechos.

En los últimos días, el mandatario lanzó un mensaje contra los cabecillas de grupos armados que alcanzaron a participar de las negociaciones con el Gobierno Petro.

El cargamento de cocaína estaba oculto en 126 bultos dentro de una embarcación interceptada por unidades de Guardacostas en Turbo. Foto: Getty Images y Imagen extraída de la cuenta de X @ABDELAESPRIELLA

“El aviso es para los principales cabecillas de las bandas narcoterroristas en el departamento de Bolívar. A los narcoterroristas del ELN, alias Omar y alias Francisco; al terrorista alias Gonzalo de la Segunda Marquetalia; al narcoterrorista alias Jhon Mechas del Estado Mayor de Bloques; a los miembros narcoterroristas del Clan del Golfo, alias Piolín y alias Jefferson. Tienen fecha de expiración en el Gobierno del Tigre. O se entregan o los doy de baja como en derecho corresponde”, afirmó.

El presidente aseguró que se encontraban advertidos y que deben tener claro que con la ayuda de la Fuerza Pública van a devolverle la seguridad al departamento de Bolívar, azotado por este flagelo.