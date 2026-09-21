Gobierno de Abelardo De La Espriella respondió a Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, quien anunció su sometimiento y envió misivas a Fiscalía y MinJusticia

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella le respondió a Digno Palomino Rodríguez, cabecilla de Los Pepes, ante su intención de sometimiento a la justicia en Colombia.

SEMANA conoció que Ketlin Andrés Magdaniel Rodríguez, asesor del grupo Democracia y Participación Ciudadana, respondió la misiva al jefe criminal a través de una carta fechada el 17 de septiembre. El documento tiene la firma del funcionario y el logo de la Presidencia de Colombia.

“En atención a su comunicación radicada en esta entidad en la que manifestó la ‘ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización’, en el Estado colombiano se han creado entidades que apoyan la gestión del primer mandatario, entidades entre las que se encuentran ministerios, departamentos administrativos, sociedades de economía mixta, así como entidades descentralizadas y las del orden distrital y municipal, las cuales son las encargadas de brindar soporte y dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes que presenten”, indicó en los primeros párrafos.

“Una vez leída y evaluada la solicitud presentada por usted, y con el fin de brindar una respuesta de fondo a la solicitud presentada, se ha dado traslado de su comunicación a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidades legalmente facultadas, para conocer del tema objeto de la petición, y tomar las acciones a que haya lugar, para brindar una adecuada respuesta”, añadió.

SEMANA también conoció la carta que el asesor Ketlin Andrés Magdaniel Rodríguez envió el 17 de septiembre al Ministerio de Justicia, donde puso en conocimiento la solicitud del narco.

El objetivo “es que en el ámbito de sus funciones y competencias se evalúe en el Ministerio la solicitud presentada y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar, brindando una respuesta de fondo al solicitante (Digno Palomino Rodríguez) dentro de los términos establecidos por la Ley 1755 de 2015″.

Alias Castor, el presidente Gustavo Petro y Digno Palomino. Foto: Montaje SEMANA.

Otra carta, con un contenido similar, fue enviada desde la Presidencia a la Fiscalía General de la Nación.

Y es que el 1.° de septiembre de 2026, desde Ibagué, Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía, quienes se presentaron como facilitadores e interlocutores de Los Pepes, le enviaron una carta al presidente De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que Digno Palomino quiere someterse a la justicia. Foto: Captura de pantalla/Archivo

En el documento aseguraron que actúan de manera “libre, consciente y voluntaria”, y ratifican públicamente su voluntad de someterse a la justicia colombiana bajo la Constitución y la ley.

En la misiva dijeron textualmente: “Ratificamos nuestra disposición de comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano”.

Iván Cancino, ministro de Justicia. Foto: Juan Carlos Sierra

Palomino, según la inteligencia en Colombia, es uno de los criminales más perseguidos por las autoridades nacionales. Tiene más de 15 años de trayectoria delictiva y carga entre pecho y espalda órdenes de captura por homicidio, extorsión, entre otras.

En este contexto, el Gobierno De La Espriella prepara una ley de sometimiento, que radicará en el Congreso en las próximas semanas.