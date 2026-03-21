Atlántico

Digno Palomino, quien negocia la paz con el Gobierno Petro, niega vínculos con ataques criminales en Barranquilla

El cabecilla de Los Pepes rechazó lo afirmado por alias Castor, líder de Los Costeños o el llamado Bloque Resistencia Caribe.

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Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

21 de marzo de 2026, 2:27 p. m.
Digno Palomino, jefe de Los Pepes y la carta que emitió en las últimas horas.
Digno Palomino, jefe de Los Pepes y la carta que emitió en las últimas horas. Foto: Suministrado a SEMANA.

La guerra entre organizaciones criminales en Atlántico no se detiene. Este sábado, 21 de marzo, se conoció una carta firmada por Digno José Palomino Rodríguez, máximo cabecilla de Los Pepes, donde asegura que no tiene responsabilidad en los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos días en la ciudad.

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El criminal precisó que todo lo que han asegurado durante los últimos días carece de pruebas y que no hay una investigación previa por parte de las autoridades judiciales.

“Ante los graves hechos de violencia registrados (…) y las posteriores noticias que pretenden vincularme como determinador de estos, comparezco (…) para manifestar mi más enérgico rechazo a estas acusaciones infundadas”, señaló en el documento.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Y es que este pronunciamiento se dio luego de que se conocieran versiones sobre su posible autoría en una balacera que se registró en las afueras de un billar, donde 3 personas que tendrían nexos con Los Costeños o con el llamado Bloque Resistencia Caribe terminaran gravemente heridas.

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“Es inaceptable que cada vez que ocurre un hecho lamentable (…) se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica”, expresó.

Asimismo, indicó que es necesario que las autoridades en el Atlántico investiguen más a profundidad.

“Mi nombre no puede seguir siendo el recurso automático para cerrar investigaciones de manera apresurada ante el afán de resultados de la fuerza pública”, agregó.

Digno Palomino también hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca estos hechos donde lo acusan de ser el responsable.

“Hago un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que sea la administración de justicia (…) la que se encargue de esclarecer lo ocurrido”, indicó.

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Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños
Jorge Díaz, alias Castor de Los Costeños. Foto: Fiscalía

Al tiempo, indicó: “La justicia debe ejercerse en los estrados y no a través de juicios paralelos en medios de comunicación que solo buscan condenar de antemano a un ciudadano”.

El peligroso cabecilla criminal dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades en Barranquilla y el Atlántico para esclarecer casos dentro del marco legal.

“Reitero mi total disposición (…) siempre bajo las garantías constitucionales que me asisten. Exijo respeto por mi presunción de inocencia”, concluyó.

Y es que este pronunciamiento se da luego de que Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños, emitiera un comunicado señalando indirectamente a Los Pepes de los hechos de violencia que se han registrado recientemente.