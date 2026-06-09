Otra rumba de Los Costeños en la Penitenciaria El Bosque de Barranquilla, ¿y el Inpec?

Las rumbas en el interior de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla parecen que no tienen control por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

SEMANA conoció por medio de fuentes del mismo penal que varios integrantes de la banda de Los Costeños o como se hacen llamar ahora, Bloque Resistencia Caribe, organizan celebraciones con elementos prohibidos, y nadie se los impide. Todo habría sucedido en el pabellón B del lugar situado en el sur de la capital del Atlántico.

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En el video más reciente conocido por este medio se logran ver a alias Emiro, Camilo Plata, entre otras personas que no lograron ser identificadas. Habría ocurrido en el pabellón B de este lugar, donde debería haber una estricta seguridad.

En las filmaciones, se ve a los presos escuchando música, con lo que serían bebidas alcohólicas y hasta celulares, como si estuvieran en sus sitios de residencia.

Y es que esta banda no es la única infracción que ha realizado, pues por medio de redes sociales se conocieron varias fotografías de lo que sería la celebración de Amor y Amistad dentro de uno de los pabellones donde permanecen los integrantes de la banda de Los Costeños al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Dicha fiesta ocurrió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2025.

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Ante esta información, SEMANA consultó —en su momento— con fuentes dentro de este penal, quienes bajo el anonimato hicieron graves denuncias de lo que ocurre en el interior de este lugar.

“Acá en la Penitenciaría El Bosque no solo nos dejan celebrar Amor y Amistad, sino que hay unos guardias puntuales que son los que colaboran para poder ingresar las cervezas y los celulares, pero eso solo se puede hacer cuando ellos están de turno”, explicó.

Al mismo tiempo, dijo: “Esto acá es tierra de nadie porque cuando hay unos funcionarios puntuales, dejan que haya fuga interna, es decir, que pueden pasar de un pabellón para otro y nada pasa”.