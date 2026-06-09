Lo que hay detrás de la masacre en Soledad, Atlántico: una oficina de sicarios se disputa el control con Los Costeños

La masacre que ocurrió el domingo 7 de junio en el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, dejó al descubierto una nueva disputa entre organizaciones ilegales en el Atlántico.

Masacre en Soledad, Atlántico: tres personas muertas y cuatro más heridas tras ataque a un establecimiento comercial

Hasta el barrio Ciudad Bolívar llegaron sicarios a bordo de una motocicleta y dispararon en contra de unas personas que se encontraban en las afueras de un establecimiento comercial, que dejó tres personas muertas y cuatro más heridas que reciben atención médica especializada.

Las víctimas mortales de este hecho violento fueron identificadas por las autoridades como Luis Miguel Alvarado Gómez, de 37 años; Carmelo de Jesús Chueco Escobar, de 41 años; y Ronald Ramón Acosta Gómez, de 44 años.

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SEMANA conoció mediante fuentes judiciales que este homicidio múltiple se habría registrado en medio de una disputa por el territorio entre integrantes de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe con una oficina de sicarios que es dirigida por un sujeto conocido con el alias de El Menor.

“Todo radica en que cuando hubo el proceso de paz con el Gobierno nacional con las bandas criminales que incluía a Los Costeños, hubo una parte que no se quiso someter y quedaron delinquiendo de manera libre en Barranquilla; entre ellos está alias El Menor. Ahora, lo que hizo fue montar su oficina de sicarios y prestar servicios al que lo necesite”, explicó a esta revista una fuente judicial.

De igual manera, señaló que alias El Menor le ha declarado la guerra a varios jefes de zona de Los Costeños al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, quien estaba sentado en la polémica Paz Total de Gustavo Petro.

“La masacre que ocurrió en Soledad habría sido ordenada por los sicarios de alias El Menor en contra de alias El Quesero solo para demostrarle que sí tendría poder en su territorio. En estos hechos, muchas veces, caen personas que nada tienen que ver, pero se están disputando el territorio, que eso incluye cobro de extorsiones y la venta de los estupefacientes en las ollas de vicio”, agregó.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla han desplegado todo un operativo de seguridad y prevención en esta zona del Atlántico con el fin de poder evitar nuevos hechos que lamentar. Asimismo, precisaron que hay un equipo especial esclareciendo el caso que ha causado conmoción en el Atlántico.

Un dato clave en estas pesquisas son las cámaras de seguridad de la zona en la que quedó registrado el momento exacto del ataque a bala y con el que los investigadores tratan de individualizar a los sicarios.