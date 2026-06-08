Autoridades confirman masacre en Remedios, Antioquia, tras hallazgo de los cuerpos de cuatro personas secuestradas por un grupo armado

Las autoridades confirmaron este lunes, 8 de junio, el hallazgo de cuatro cuerpos en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia, en medio de la investigación por la desaparición de una familia y sus trabajadores, quienes habrían sido retenidos, presuntamente, por integrantes del Frente 4 de las disidencias de las Farc en hechos ocurridos el pasado 6 de junio.

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Familia secuestrada en Remedios, Antioquia. Autoridades confirmaron el hallazgo de sus cuerpos. Foto: Archivo particular

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, los hechos se registraron en una finca ubicada en la vereda Las Camelias, donde hombres armados ingresaron al inmueble, incendiaron la vivienda y se llevaron con rumbo desconocido al propietario del predio, a su esposa y a dos trabajadores.

La búsqueda de las víctimas se mantuvo durante los últimos días mediante labores de verificación e investigación adelantadas por unidades policiales en coordinación con otras autoridades.

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Las disidencias buscan personas de alto perfil económico mediante falsos negocios que terminan en secuestros selectivos en Jamundí. Foto: AFP

Sin embargo, en las últimas horas un familiar de las personas desaparecidas se comunicó con las autoridades para informar sobre el hallazgo de cuatro cadáveres cerca del lugar donde ocurrieron los hechos.

Tras recibir la alerta, la Policía activó los protocolos institucionales junto con las Fuerzas Militares para garantizar las condiciones de seguridad necesarias que permitan el ingreso al área y la plena verificación de la situación reportada.

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En el caso de Miraflores y Cajibío hay un patrón similar: la presencia de las disidencias de las Farc de Calarcá e Iván Mordisco. En algunas oportunidades, los mandatarios quedan en medio de esta sangrienta disputa criminal. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El trabajo articulado busca establecer con exactitud las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló el coronel Ferley Puerto Sánchez, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Las autoridades también informaron que continúan las labores de búsqueda para ubicar a una cuarta persona que sigue desaparecida. Para ello fueron desplegadas capacidades especializadas del Gaula, inteligencia e investigación criminal.

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De manera preliminar, las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación de integrantes de las disidencias de las Farc que tienen presencia en esta zona del Nordeste antioqueño, aunque la responsabilidad de los hechos será determinada en el marco de las investigaciones judiciales.

La Policía Nacional rechazó el hecho y reiteró su compromiso de trabajar junto a los organismos competentes para esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables de este nuevo episodio de violencia que golpea al departamento de Antioquia.