Medellín alista nuevo Pico y Placa desde el 3 de agosto: Alcaldía informa los cambios

Con el comienzo del segundo semestre del 2026, varias de las principales ciudades de Colombia comienzan a realizar modificaciones en sus restricciones de movilidad, entre ellas Medellín, que anunció el nuevo pico y placa que aplicará en el Valle del Aburrá para los meses restantes del año.

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La administración del alcalde Fico Gutiérrez informó cómo será la nueva medida para los carros, motos y taxis que estarán transitando por las calles de la capital de Antioquia.

El distrito comentó que las nuevas restricciones de movilidad comenzarán a partir del 3 de agosto, encontrándose en una fase pedagógica hasta el 6 de agosto. Durante este tiempo no se impondrán multas.

Sin embargo, los agentes de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos a consultar con anticipación el nuevo calendario de movilidad en Medellín para así prevenir cualquier infracción económica que regirá desde el 10 de agosto.

Pico y placa en Medellín Foto: Getty Images

Cualquier persona que respete lo establecido será impuesta con una multa económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Así será el nuevo Pico y Placa en Medellín para el segundo semestre de 2026

La Alcaldía de Medellín compartió en sus redes sociales la nueva rotación del pico y placa que estará vigente para el segundo semestre del año 2026.

Para las restricciones de movilidad se tiene en cuenta el último número de la placa del vehículo.

En el caso de carros y motocicletas, la medida será aplicada de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

La nueva restricción será de la siguiente manera:

Lunes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 5 y 8 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Martes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 4 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Miércoles: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 0 y 2 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Jueves: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 3 y 6 .

No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en . Viernes: No pueden circular los vehículos y motocicletas con placas terminadas en 7 y 9.

Pico y Placa Medellín carros y motos segundo semestre 2026 Foto: Alcaldía de Medellín - API

En el caso de los taxis, el horario en el que aplica el Pico y Placa comienza desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Así se regirá la restricción de movilidad para los taxistas en Medellín:

Taxis con placas terminadas en 0: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 27 de agosto; 11 y 25 de septiembre; 5 y 26 de octubre; 10 y 24 de noviembre; 9 y 23 de diciembre; y 7 y 21 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 1: Tendrán restricción de circulación los días 2 de agosto; 4 y 18 de septiembre; 13 y 27 de octubre; 11 y 25 de noviembre; 10 y 24 de diciembre; y 8 y 22 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 2: Tendrán restricción de circulación los días 13 y 24 de agosto; 8 y 22 de septiembre; 7 y 21 de octubre; 5 y 19 de noviembre; 3 y 18 de diciembre; y 18 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 5: Tendrán restricción de circulación los días 6 y 20 de agosto; 10 y 24 de septiembre; 2 y 19 de octubre; 3 y 17 de noviembre; 1 y 16 de diciembre; y 14 y 28 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 6: Tendrán restricción de circulación los días 14 y 28 de agosto; 3 y 18 de septiembre; 6 y 20 de octubre; 4 y 18 de noviembre; 2 y 17 de diciembre; y 15 y 29 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 7: Tendrán restricción de circulación los días 10 y 31 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 14 y 28 de octubre; 12 y 26 de noviembre; 31 de diciembre; y 4 y 25 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 8: Tendrán restricción de circulación los días 11 y 25 de agosto; 15 y 29 de septiembre; 8 y 22 de octubre; 6 y 20 de noviembre; 14 y 28 de diciembre; y 12 y 26 de enero de 2027 .

Tendrán restricción de circulación los días . Taxis con placas terminadas en 9: Tendrán restricción de circulación los días 5 y 19 de agosto; 2 y 17 de septiembre; 1 y 30 de octubre; 23 de noviembre; 15 y 29 de diciembre; y 13 y 27 de enero de 2027.