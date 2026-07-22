Estos son los mercados internacionales que más gasto turístico generan en Medellín

Uno de los grandes motores de la economía de Medellín es el turismo. De acuerdo con un análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento de la Alcaldía de la capital antioqueña, elaborado con información de Credibanco y CityData, durante 2025 la ciudad registró cuatro billones de pesos en gasto turístico medible con tarjeta, distribuidos en aproximadamente 16 millones de transacciones.

Sin embargo, el estudio advierte que esta cifra representa apenas una parte del impacto real, ya que Credibanco procesa cerca del 45 % de las transacciones con tarjeta en la ciudad. Por esta razón, el gasto turístico podría ubicarse cerca de los $9 billones, sin contar los pagos realizados en efectivo.

“El informe evidencia que Medellín se consolida como un destino atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales. Del total del gasto registrado, el 49.1 % corresponde a visitantes internacionales y el 50.9 % a nacionales. No obstante, al descontar la movilidad cotidiana de residentes del Valle de Aburrá y Rionegro, el verdadero mercado turístico nacional representa el 25.5 % del gasto, confirmando el enorme peso que tiene el turismo internacional en la economía de la ciudad”, destacó la Alcaldía.

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¿En qué gastan los turistas internacionales?

Entre los mercados internacionales, Estados Unidos domina el panorama con $906.000 millones en gasto turístico durante 2025, una cifra cercana a nueve veces la registrada por México, el segundo mercado, con $96.000 millones.

Panamá, Canadá y Costa Rica completan el grupo de los cinco países que más dinamizan la economía turística de la capital antioqueña, con montos que oscilan entre $58.000 millones y $96.000 millones.

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Estados Unidos, México y Canadá concentran gran parte de su gasto en gastronomía y hospedaje, categorías que representan más del 40 % de sus consumos. Panamá, por su parte, sobresale por el turismo de salud, al destinar el 24 % de su gasto a bienestar y servicios médicos, mientras que Costa Rica presenta un perfil enfocado en compras y tecnología.

“Hoy en Medellín estamos tomando decisiones en el sector del turismo con base en la data, gracias al Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), lo que significa que no solo estamos atrayendo más turistas, sino visitantes que generan un mayor impacto económico que se ve reflejado en diferentes sectores como el transporte, el alojamiento y la gastronomía. Esto nos permite seguir posicionando a Medellín como un destino cada vez más competitivo e inteligente”, expresó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

En el mercado nacional, Bogotá encabeza el ranking con $619.000 millones en gasto turístico. Le siguen Cali, con $65.000 millones; Barranquilla, con $42.000 millones; Cartagena, con $39.000 millones, y Pereira, con $30.000 millones.

Uno de los grandes motores de la economía de Medellín es el turismo. Foto: juan carlos sierra-semana

Otro de los hallazgos destacados del informe es que enero concentra el mayor volumen del gasto turístico del año, tanto de visitantes nacionales como internacionales.

“Este comportamiento convierte al primer mes del año en la principal temporada para el turismo en Medellín y en un referente para la planeación de la oferta, la capacidad instalada y la estrategia comercial del destino”, subrayó la Alcaldía.