A menos de una hora de Ibagué: los lugares perfectos para desconectarse un fin de semana

Salir de la rutina no siempre requiere recorrer largas distancias. A menos de una hora de Ibagué, existen varios destinos donde la naturaleza, el aire fresco y la tranquilidad se convierten en los principales protagonistas.

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Fincas turísticas, glampings, reservas naturales y hoteles campestres ofrecen opciones para quienes buscan descansar durante un fin de semana o disfrutar de planes diferentes cerca de la ciudad.

Uno de los lugares más visitados es Finca Villa Mary Ibagué, ubicada en la vía al Cañón del Combeima. Allí los viajeros encuentran piscina, jacuzzi, senderos ecológicos, zonas deportivas y amplios espacios rodeados de montañas, ideales para compartir en familia, con amigos o durante encuentros empresariales.

En el mismo corredor turístico se encuentra la Finca Agroturística se encuentra la Finca Agroturística Dúlima, donde los visitantes pueden conocer de cerca el proceso del café, recorrer senderos, observar aves y disfrutar de experiencias relacionadas con el turismo rural en un entorno natural privilegiado.

Otra opción para quienes prefieren la aventura es la Finca Ecoturística San Javier, ubicada en la vía hacia la vereda Chucuní.

Este destino ofrece caminatas, recorridos por zonas de conservación y contacto directo con la biodiversidad. También está la Finca Ecoturística Villa Leones, en la vereda La María, reconocida por su ambiente campestre, piscina y espacios diseñados para el descanso.

En la vereda Cay aparece la Finca Ecoturística La Fania, mientras que Hacienda Calucayma combina hospedaje, gastronomía y arquitectura tradicional en un ambiente rodeado de naturaleza.

Los amantes del glamping también cuentan con varias opciones. Glamping Casa en el Árbol, glamping del Totumo, Le Mont Glamping Ibagué y Glamping Caracolí ofrecen hospedajes con mayor comodidad para quienes desean pasar la noche bajo las estrellas sin renunciar al confort.

Las opciones continúan con la Finca Ecoturística La Primavera y el Parque Ecoturístico La Plata, ideales para caminatas, avistamiento de aves y actividades de aventura.

Para quienes prefieren acampar, Zona Camping tiene piscina natural, acceso al río y espacios para disfrutar alrededor de una fogata.

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La lista se completa con Finca La Rivera, en el corregimiento de Juntas, donde además del hospedaje se pueden realizar cabalgatas, senderismo, escalada, observación de aves y recorridos por una reserva natural. Estos lugares demuestran que muy cerca de Ibagué existen opciones para descansar, reconectarse con la naturaleza y vivir experiencias inolvidables.