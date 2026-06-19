Ibagué ya definió la nueva rotación del pico y placa para el segundo semestre de 2026

A partir del segundo semestre del año 2026, la ciudad de Ibagué implementará un nuevo sistema de pico y placa, según lo establecido en el decreto 0768 del 26 de diciembre del 2025.

Cómo conseguir el pico y placa solidario en Bogotá: evite multas costosas con este permiso

La actual administración de la capital del departamento del Tolima ha definido una nueva rotación con el objetivo de mantener el control de tránsito en las principales vías, además de balancear la circulación vehicular de la ciudad.

Este cambio será aplicado a partir del próximo 1 de julio de 2026, mismo día donde la actual rotación de pico y placa vencerá para así comenzar con la nueva.

Es por ello que las entidades del distrito encargadas hacen un llamado a los ciudadanos para que estén atentos a los nuevos cambios y así eviten una posible restricción.

Hoy en día, el pico y placa en Ibagué se rige de la siguiente manera:

Lunes: vehículos con placas terminadas en 8 y 9 no podrán circular.

vehículos con placas terminadas en 8 y 9 no podrán circular. Martes: vehículos con placas terminadas en 0 y 1 no podrán circular.

vehículos con placas terminadas en 0 y 1 no podrán circular. Miércoles: vehículos con placas terminadas en 2 y 3 no podrán circular.

vehículos con placas terminadas en 2 y 3 no podrán circular. Jueves: vehículos con placas terminadas en 4 y 5 no podrán circular.

vehículos con placas terminadas en 4 y 5 no podrán circular. Viernes: vehículos con placas terminadas en 6 y 7 no podrán circular.

¿Cómo será la nueva rotación de pico y placa en Ibagué?

Para el segundo semestre del año, la Alcaldía de Ibagué anunció que la nueva rotación de pico y placa en la capital de Tolima será de esta forma:

Lunes: Los vehículos particulares con placas terminadas en 6 y 7 no podrán circular.

Los vehículos particulares con placas terminadas en 6 y 7 no podrán circular. Martes: los vehículos particulares con placas terminadas en 8 y 9 no podrán circular.

los vehículos particulares con placas terminadas en 8 y 9 no podrán circular. Miércoles: Los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 1 no podrán circular.

Los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 1 no podrán circular. Jueves: Los vehículos particulares con placas terminadas en 2 y 3 no podrán circular.

Los vehículos particulares con placas terminadas en 2 y 3 no podrán circular. Viernes: Los vehículos particulares con placas terminadas en 4 y 5 no podrán circular.

*Así será el ‘pico y placa’ para el segundo semestre de este año en Ibagué*



_La medida aplicará a partir del primero de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre. Todas las medidas y excepciones continúan enmarcadas en el Decreto 0768 del 26 de diciembre del 2025._ pic.twitter.com/bvvxghH0lo — rocio galeano oviedo (@ROCHIGALEANO) June 18, 2026

Los horarios de restricción aplicados por la ciudad comenzarán desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

El distrito reitera el llamado a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito que serán implementadas en el mes de julio, ya que de lo contrario, se verán con graves sanciones económicas.

Aquellas personas que sean detenidas por agentes de tránsito y descubran que el vehículo está circulando por las calles en una hora de restricción, será impuesta una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del carro, conllevando un pago mucho mayor.