El auge de la movilidad eléctrica comienza a pegar más fuerte en Colombia, en donde hay más modelos de energías renovables.

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Su impacto ha sido tan alto que, en 2026, las unidades eléctricas tuvieron un alto impacto en el sector automotor. Los registros de la Andi y Fenalco indican que entre los meses de enero y julio se vendieron un total de 29.347 unidades nuevas, un crecimiento de 231,2 %.

Es ante este importante incremento que entidades del sector han decidido renovarse.

Una de ellas es Terpel, la empresa colombiana que se encarga de ayudar en la distribución y comercialización de combustibles líquidos, y que también ha desarrollado infraestructura de recarga de carros eléctricos.

Los fabricantes buscan aclarar dudas frecuentes sobre la autonomía, las baterías y los costos de los vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

La compañía tiene a su disposición más de 60 puntos de carga que se encuentran distribuidos en diferentes zonas del país y estima que para lo restante del año puede implementar 14 más.

Los retos en la movilidad eléctrica

En diálogo con Portafolio, el gerente de Nueva Movilidad de Terpel, Juan Daniel Rueda, comentó acerca de las metas y retos que tiene la empresa para ampliar la infraestructura de carga eléctrica y convertir a Colombia en un país con la capacidad de mantener la llegada de estas unidades.

Indicó que se busca la manera de brindar mejores transiciones energéticas en el país, reduciendo emisiones de carbono y brindando un buen manejo de combustible.

“Estamos invirtiendo en parques solares e incursionamos en generación solar. Adquirimos dos parques de 20 megavatios: uno a comienzos de este año y otro el año pasado. También creamos una filial de autogeneración denominada Terpel Sonex, que busca apoyar a empresas que quieran incorporar energía solar a sus operaciones”, aseveró.

Terpel busca adaptarse a la transición energética con nuevas soluciones de carga eléctrica. Foto: Terpel - API

Ante el panorama de ventas de carros en Colombia este 2026 -en el cual se espera que los vehículos eléctricos participen en un 15 %- y teniendo en cuenta que si bien ha incrementado el interés de usuarios por estos vehículos, hay inconvenientes, entre ellos la falta de puntos de carga, lo cual ha frenado la compra, Terpel ha desarrollado alternativas para aportar a la solución de este inconveniente.

“Hemos ido aprendiendo del mercado al mismo tiempo que los usuarios han aprendido cómo cargar estos vehículos, porque el cambio en la ocasión de consumo es absoluto. Hoy una persona puede cargar su vehículo eléctrico en su casa o centro comercial. Existen diferentes opciones, como carga rápida y lenta, y también distintos estándares de conexión. Hemos tratado de entender qué necesita el usuario y adaptar la oferta a esas necesidades”.

Las llantas juegan un papel clave en el rendimiento y la seguridad de los vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Terpel citó que, a la fecha, aproximadamente 60.000 vehículos circulan en el país, pero que esto conforma menos del 1 % del parque automotor total.

No obstante, la compañía seguirá buscando los métodos posibles para adaptarse a las necesidades que hay en el mercado actual.

“Vamos a seguir invirtiendo en infraestructura y vamos a seguir siendo la compañía que ofrece todos los energéticos. Seguiremos creciendo en combustibles y carga eléctrica. Si llegan nuevas tecnologías, también tendremos que estar ahí”, concluyó el gerente de Nueva Movilidad de Terpel.