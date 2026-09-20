Las fabricantes de vehículos chinos cada vez ganan más presencia en el mercado colombiano y una muestra de ello es la confirmada llegada de la marca de vehículos eléctricos de alta gama, AVATR Technology.

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En una entrevista hecha en el streaming Negocios Ditu, Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia, confirmó que el grupo Vardi distribuirá en el país esta marca caracterizada por producir autos de lujo bajo las órdenes de reconocidas compañías como Changan, Huawei y CATL.

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López aseguró en la entrevista que la empresa ya firmó el acuerdo de distribución e importación en Colombia, por lo que se espera que en los próximos meses lleguen sus modelos al mercado nacional.

El auto con el que pretenden competirle a Porsche

El modelo AVATR 12 se posiciona en el segmento de los gran coupé ejecutivos de lujo y la marca oficial desde China afirma que con él están buscando rivalizar de manera directa con referentes del sector como el Porsche Taycan y el Panamera.

CHINA ATTACKIERT PORSCHE. 🇨🇳🔥



AVATR 12:

293.900 Yuan ≈ 35.000 €

Porsche Taycan in China: ab 918.000 Yuan ≈ 110.000 €



Optisch erinnert der AVATR 12 verdächtig stark an einen Taycan. 👀



Über 70.000 € Preisunterschied!! SICK!!



Welchen würdet ihr nehmen? pic.twitter.com/IQfYd8LV6f — Goldi (@goldi__of) September 20, 2026

De acuerdo con las fichas técnicas del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información de China (MIIT) y los datos oficiales del fabricante, el AVATR 12 incorpora especificaciones de alto rendimiento enfocadas en la dinámica de conducción:

Tren motriz y potencia: Se comercializa en dos configuraciones de propulsión. La versión de tracción trasera cuenta con un motor eléctrico único desarrollado por Huawei que eroga 313 caballos de fuerza. Por su parte, la variante con tracción total (AWD) añade un motor en el eje delantero para alcanzar una potencia combinada de 578 caballos de fuerza (425 kW), logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.

Se comercializa en dos configuraciones de propulsión. La versión de tracción trasera cuenta con un motor eléctrico único desarrollado por Huawei que eroga 313 caballos de fuerza. Por su parte, la variante con tracción total (AWD) añade un motor en el eje delantero para alcanzar una potencia combinada de 578 caballos de fuerza (425 kW), logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Batería y autonomía: Equipa un paquete de baterías de iones de litio con química NMC suministrado por CATL con una capacidad de 94,5 kWh. Bajo el ciclo de prueba homologado CLTC, registra una autonomía de hasta 700 kilómetros en la versión monomotor y 650 kilómetros en la versión bimotor.

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El diseño exterior del AVATR 12 destaca por la ausencia deliberada de un panorámico trasero convencional, reemplazado por un techo de cristal panorámico continuo que se extiende hacia la zaga y un sistema de cámaras con espejo retrovisor digital de alta definición.

El precio del vehículo en China resulta altamente competitivo frente a los modelos de marcas consolidadas con las que busca rivalizar. En el mercado asiático, el automóvil se comercializa en cerca de 35.000 euros, cifra equivalente a aproximadamente 127 millones de pesos colombianos.

AVATR 12, el nuevo deportivo chino. Foto: Redes sociales - A.P.I.

En materia de digitalización y automatización, el vehículo integra el sistema operativo de Huawei para la gestión de la pantalla panorámica 4K de 35,4 pulgadas. La gigante de tecnología también respalda los sensores para su equipo de conducción asistida.