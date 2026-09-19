¿Audi contra AUDI? La disputa legal por dos carros eléctricos que sorprende al sector

En una situación completamente inédita, la fabricante de automóviles alemana Audi se encuentra en una disputa legal luego de que comenzara un proceso judicial contra un importador que había llevado a Alemania dos modelos eléctricos de la marca que estaban siendo diseñados para el mercado chino.

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Estos carros, los cuales son el AUDI E5 Sportback y E7X, estarían siendo vendidos bajo la nueva marca AUDI, escrita en mayúsculas y sin contar con los cuatro aros característicos de la compañía alemana.

La problemática se presentó cuando estos modelos comenzaron a salir de China por vías alternas, en las que el importador alemán Auto China los llevó a Alemania, hizo los procedimientoss para su homologación y comenzó a ofrecerlos a clientes interesados.

El AUDI E5 Sportback es uno de los modelos que llegó a Alemania mediante canales de distribución ajenos a la red oficial de Audi. Foto: Audi - API

Estos hechos llegaron hasta los oídos de Audi, quienes buscan prevenir que esta venta siga siendo legal. Uno de los voceros de la marca le informó al medio alemán Automobilwoche que ya se están llevando a cabo las acciones legales en contra del importador.

El conflicto surge debido a que estos carros no forman parte de la gama europea ni llegan a través de un canal de distribución autorizado por Audi AG.

El E7X también fue llevado a Alemania para su homologación y posterior comercialización por parte de un importador independiente. Foto: Audi - API

Adicionalmente, la fabricante de automóviles llega a dudar sobre los métodos en los que estos carros han sido matriculados afuera de China, ya que son unidades en donde su comercialización y registro en otros países son hechas de formas en las que Audi no tiene conocimiento ni control directo, derivando en complicaciones para aquellas personas que deseen adquirir uno de estos modelos eléctricos en Alemania.

Estos hechos ya han derivado en consecuencias por parte de la tensión registrada, en donde tanto el AUDI E5 Sportback como el E7x han desaparecido de la página web de Auto China. No obstante, no se ha confirmado si esta decisión fue tomada directamente por la importadora o si responde a la demanda realizada por Audi.