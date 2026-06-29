Audi renueva la Q5: estas son las novedades de su nueva generación

La llegada de la tercera generación de la Q5, la SUV más exitosa de Audi, representa un hito para el mercado automotriz colombiano. Más allá de la estética, es una apuesta consistente por la motorización híbrida, un interior pensado en el uso familiar y cotidiano, además de un nuevo estándar en la experiencia digital a bordo.

“El nuevo Audi Q5 representa nuestra visión del progreso. Integra tecnología de vanguardia, una experiencia digital completamente renovada y una propuesta de movilidad más eficiente, sin comprometer el desempeño, la sofisticación y la sensación de manejo que caracterizan a Audi”, afirmó Maria Fernanda López, gerente de Audi en Colombia.

Esta es la primera SUV de la marca desarrollada sobre la Plataforma Premium de Combustión (PPC), con la notable incorporación de la tecnología Mild Hybrid Plus (MHEV plus) de 48 voltios, un sistema de hibridación ligera que optimiza el consumo de combustible y reduce las emisiones, mientras mejora la respuesta del motor TFSI de alto rendimiento.

Las versiones disponibles inician con la Q5 S line, con motor de 201 hp (cuatro cilindros de 1984cc y torque de 340 Nm) que logra los 100 km/h en 7,2 segundos. Le sigue la QS S line, con 268 hp y 400 Nm de torque, y aceleración de 0 a 100 km/h en 5,7 segundos, el mismo propulsor del Sportback S line.

El modelo SQ5 Sportback, tope de la gama, trae una configuración específica orientada al máximo desempeño, con integración específica entre chasis y motor, concebida para ofrecer una respuesta más precisa, ágil e inmediata. Cuenta con un impulsor de 362 hp (V6 de 3.0 litros y 550 Nm de torque) que acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

El conjunto motriz se complementa con la tracción quattro con tecnología ultra y la transmisión S tronic de 7 velocidades, que ofrece una experiencia de conducción precisa, ágil y segura. Según la potencia y los accesorios, el precio de la SUV está entre los 276,9 millones de pesos y los 369,9 millones de pesos.

Diseño innovador

El interior del nuevo Q5 redefine la experiencia a bordo con el sistema MMI Experience, que se destaca por una pantalla curva panorámica OLED. Este conjunto integra al Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil central de 14,5 pulgadas. Las versiones más potentes añaden una tercera pantalla de 10,9 pulgadas para el pasajero de adelante.

En el exterior, todas las versiones incluyen el paquete S line, que aporta un aspecto más atlético con el icónico Singleframe y faros LED Plus con tecnología Matrix. El SQ5 Sportback se distingue con sus grupos ópticos traseros OLED digitales y salidas de escape deportivas.

Finalmente, para garantizar la seguridad y bienestar de sus ocupantes incluye asistencias como control de crucero adaptativo, asistente de parqueo asistido, cámaras de entorno, aviso de salida de carril, frenado de emergencia y detección de cansancio, entre otros. Además, Audi refuerza su propuesta con una garantía de cinco años o 50.000 kilómetros y el programa Audi Care, que cubre mantenimientos sin costo hasta los 75.000 kilómetros.

*Contenido elaborado con el apoyo de Audi