Stablecoins: de activo cripto a infraestructura financiera. ¿Qué significa este cambio?

Durante años las stablecoins fueron vistas como una herramienta para comprar y vender criptomonedas. Hoy, su papel está cambiando. Un informe de Binance Research concluye que estos activos digitales, cuyo valor está vinculado a monedas como el dólar estadounidense, están evolucionando hacia una infraestructura financiera que permite ahorrar, realizar pagos y liquidar operaciones de forma permanente, incluso cuando los mercados tradicionales permanecen cerrados.

Según el informe Stablecoins: Transforming the Financial Landscape, las transferencias globales en stablecoins alcanzan los 76.000 millones de dólares cada fin de semana, cerca de 38.000 millones de dólares diarios, un volumen comparable con el promedio diario procesado por Visa, estimado en alrededor de 40.000 millones de dólares.

Además, la actividad durante sábados y domingos equivale al 53 por ciento del volumen registrado entre semana, una señal de que estos activos mantienen un flujo constante de operaciones más allá de los horarios del sistema financiero tradicional.

“Las stablecoins están evolucionando desde una infraestructura de negociación hacia un sistema financiero paralelo”, señala el informe. Esa transformación también se refleja en el comportamiento de los usuarios.

Según Binance Research, el 30 por ciento de quienes operan en la plataforma mantiene más de la mitad de su portafolio en stablecoins, una proporción que en 2020 era apenas del 4 por ciento, lo que evidencia un uso cada vez mayor como reserva de valor y no solo como instrumento de negociación.

Fuente: Binance Research, a fecha de 10 de junio de 2026. Foto: Suministrada Binance

Del ahorro a los pagos cotidianos

El informe Stablecoins: Transforming the Financial Landscape, elaborado por Binance Research, identifica otro cambio relevante: el creciente interés por las stablecoins como alternativa de ahorro. De acuerdo con ese análisis, los rendimientos on-chain, generados directamente sobre redes blockchain mediante protocolos financieros descentralizados, oscilan entre 2 y 4 por ciento, más de ocho veces la tasa promedio de ahorro en Estados Unidos (0,38 %).

El documento señala además que, desde 2022, Binance Earn ha distribuido 1.200 millones de dólares en recompensas en stablecoins. Asimismo, indica que los bonos del Tesoro estadounidense tokenizados, versiones digitales de estos títulos emitidas sobre blockchain, registraron un rendimiento anualizado promedio de 3,42 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, acercándose al 3,70 por ciento del bono soberano estadounidense.

Las stablecoins también empiezan a consolidarse como un medio de pago para transacciones cotidianas. En esa línea, Binance Research señala que el volumen de pagos procesados mediante Binance Pay aumentó 114 por ciento frente al año anterior entre una red de 21 millones de comercios registrados, mientras que el valor mediano de las compras pasó de 10 a 18 dólares. Para los analistas, estas cifras muestran que las stablecoins están trascendiendo el ecosistema cripto para incorporarse a las transacciones diarias.

El análisis también evidencia que, dentro de la base de usuarios de Binance, el 87 por ciento de las monedas fiduciarias se negocian con prima cuando se utilizan para adquirir stablecoins. En economías con hiperinflación, los usuarios llegan incluso a pagar hasta un 62 por ciento por encima del tipo de cambio oficial para acceder a estos activos, un comportamiento que, según Binance Research, refleja una intención de ahorro más que de negociación activa.

Fuente: DefiLlama, Arkham, Binance Research, a fecha de 10 de junio de 2026. Foto: Suministrada Binance

Mercado en expansión

De acuerdo con el informe, Binance mantiene 53.000 millones de dólares en reservas de stablecoins, superando al segundo exchange del mercado por 42.000 millones de dólares y elevando su participación.

El análisis también señala que los contratos perpetuos vinculados a activos financieros tradicionales y liquidados en stablecoins superan los 1,1 billones de dólares en volumen durante 2026. Según Binance Research, Binance registró más de 500.000 millones de dólares de ese volumen.

Para Binance Research, estas cifras reflejan un cambio estructural en la evolución de las finanzas digitales. “Las stablecoins entraron en las finanzas como una herramienta para negociar cripto. Están saliendo como la capa sobre la que el resto de las finanzas se liquida”, concluye el informe Stablecoins: Transforming the Financial Landscape.

*Contenido elaborado con el apoyo de Binance