De Ibagué para el mundo: este innovador modelo educativo hoy forma a los médicos y enfermeros del futuro

En Ibagué, Tolima, hoy crece un proyecto educativo que propone una manera diferente de enseñar a médicos y enfermeros. Se trata de un modelo que prioriza el componente humano como parte de la formación de grandes profesionales de la salud.

Salud Colombia – Institución Universitaria ha construido sus programas de Medicina y Enfermería alrededor de una formación científica y rigurosa, acompañada de competencias que resultan determinantes para el tratamiento integral de un paciente: liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, empatía y pensamiento crítico.

La institución parte de una convicción: el médico y el enfermero del futuro no solamente deben saber diagnosticar, tratar o cuidar, sino escuchar, comunicar, liderar, trabajar en equipo, comprender las diferencias sociales de sus pacientes y mantener una relación profundamente humana con ellos.

Experiencia garantizada

Salud Colombia nació de la visión de un grupo de profesionales que durante años había vivido el mundo de la salud desde los hospitales, las unidades de cuidado intensivo, los quirófanos, la consulta, la docencia y la investigación.

Salud Colombia adelanta acercamientos y gestiones para establecer relaciones académicas con instituciones en Brasil, Estados Unidos y Chile. Foto: Salud Colombia - API

Entre sus fundadores sobresalen médicos especialistas en cirugía cardiovascular y trasplantes, ortopedia y traumatología, pediatría y cardiología infantil, cirugía general, medicina interna y cuidado crítico, y cardiología intervencionista, acompañados por profesionales con experiencia en educación y administración.

Su idea no era crear simplemente una nueva institución universitaria sino trasladar décadas de experiencia clínica y académica a un modelo educativo construido desde las necesidades reales de los pacientes y del sistema de salud colombiano. De ahí surge una de las características diferenciales de Salud Colombia: formar desde la experiencia real de quienes han dedicado su vida al cuidado de los pacientes.

Sobre esta filosofía comenzaron los programas de Medicina y Enfermería, y posteriormente una creciente oferta de formación posgradual. Actualmente, Salud Colombia reúne nueve especialidades médicas y formación especializada en Perfusión y Circulación Extracorpórea para Enfermería.

Hoy, el proyecto continúa creciendo. La institución trabaja en la construcción académica de nuevas propuestas como Neurocirugía y Medicina Estética, mientras avanzan ante el Ministerio de Educación Nacional con los procesos correspondientes para Cuidado Crítico y Manejo de Heridas y Ostomías en Enfermería.

La visión es clara: construir progresivamente en Ibagué un verdadero ecosistema de formación en ciencias de la salud, en el que convivan estudiantes de Medicina y Enfermería, residentes, especialistas, profesores y profesionales provenientes de diferentes regiones del país.

Esta apuesta ocurre en un momento especialmente importante para Colombia. Las comparaciones internacionales de la OCDE continúan mostrando brechas importantes en la disponibilidad de talento humano sanitario. Colombia se encuentra por debajo del promedio de los países de la organización en número de médicos y presenta una diferencia todavía mayor en profesionales de Enfermería.

Sin embargo, el reto no consiste solamente en formar más profesionales, también es necesario descentralizar la educación en salud. Durante décadas, buena parte de la formación médica y especializada se ha concentrado en Bogotá, Medellín, Cali y otras grandes capitales.

Por eso, el crecimiento de centros académicos regionales abre la posibilidad de que profesionales provenientes del Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Cundinamarca y otras regiones encuentren alternativas de formación de alto nivel más cerca de sus territorios.

En esa transformación, Ibagué tiene condiciones especialmente favorables. Su ubicación estratégica en el centro del país, conectividad regional, calidad de vida y un costo de vida potencialmente más competitivo frente a las grandes capitales pueden convertirla en una alternativa atractiva para quienes deben permanecer varios años estudiando Medicina, Enfermería o realizando una especialización.

Salud Colombia ha venido construyendo una red de escenarios de formación que incluye instituciones de alta complejidad y hospitales de diferentes niveles de atención. Foto: Salud Colombia - API

Para un estudiante y su familia elegir dónde estudiar no depende exclusivamente de la universidad. También importan el costo de la vivienda, los desplazamientos, la seguridad, la calidad de vida y la posibilidad de construir una vida alrededor de la formación académica. “Ibagué tiene la oportunidad de convertir esas características en una ventaja para atraer talento joven desde distintas regiones de Colombia”, manifestaron desde Salud Colombia.

Red médica

La formación en salud no puede limitarse a un edificio universitario. Salud Colombia ha venido construyendo una red de escenarios de formación que incluye instituciones de alta complejidad y hospitales de diferentes niveles de atención.

En Tolima, la institución cuenta con alianzas y escenarios académicos en instituciones como Medicadiz, Avidanti y el Hospital Federico Lleras Acosta, además de hospitales y centros asistenciales en El Espinal, Chaparral, Líbano y Honda.

En Bogotá, Salud Colombia cuenta con relaciones y escenarios con las Subredes Norte y Sur, mientras avanza en el trabajo con otras subredes públicas, además de la Clínica Psiquiátrica Emanuel. En Soacha se incorporan instituciones de primer y segundo nivel de atención.

Hacia el sur del país, la institución tiene relaciones académicas y asistenciales en Neiva, incluyendo el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. En Antioquia, el vínculo con la Universidad de Antioquia amplía las posibilidades de cooperación académica. Y hacia los Llanos Orientales, la red se extiende al Meta y Villavicencio, con escenarios hospitalarios y de atención primaria.

La filosofía detrás de esta expansión es sencilla: un futuro profesional de la salud debe conocer tanto la medicina de alta complejidad como la atención primaria, las ciudades intermedias y las necesidades sanitarias de los territorios. “Colombia también debe convertirse en el aula”, señalaron.

Medicina y Enfermería fueron los primeros programas, seguidos de una creciente oferta de formación posgradual. Foto: Salud Colombia - API

Avanzando hacia la internacionalización

Salud Colombia adelanta acercamientos y gestiones para establecer relaciones académicas con instituciones en Minas Gerais, Brasil; Wisconsin, Estados Unidos, y Santiago, Chile, además de explorar oportunidades de cooperación con instituciones clínicas y universitarias internacionales.

“Nuestra intención es construir progresivamente oportunidades de movilidad estudiantil y docente, rotaciones académicas e intercambio de experiencias que permitan que un estudiante formado en Ibagué pueda estar conectado con otras formas de entender y practicar la medicina y la enfermería en el mundo”, precisaron desde Salud Colombia.

Asimismo, la internacionalización tiene un propósito adicional y es traer conocimiento global para transformar realidades locales. “Así, desde Ibagué y Tolima, Salud Colombia apuesta por construir uno de los nuevos referentes nacionales para la formación del talento humano que necesita la salud de Colombia”, concluyeron desde la institución.

*Contenido elaborado con el apoyo de Salud Colombia.