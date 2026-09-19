Yina Calderón arremetió contra James Rodríguez y lanzó dura crítica: “Pésimo rendimiento”

Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales tras referirse a James Rodríguez y cuestionar el rendimiento que, en su opinión, ha mostrado el futbolista colombiano. La empresaria y creadora de contenido habló del jugador durante una transmisión en vivo, en la que reaccionó a su llegada al Atlético Nacional y también mencionó a otras figuras de la Selección Colombia.

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La creadora de contenido se refirió al recibimiento que tuvo James Rodríguez en Atlético Nacional. Aunque destacó al club antioqueño como uno de los equipos más importantes del país, cuestionó que el futbolista continúe teniendo oportunidades en medio de lo que considera un bajo desempeño deportivo.

“Que James se sienta bien atendido, que el Nacional, que para mí es uno de los mejores equipos de Colombia, lo recibió y le pagó porque para mí James Rodríguez y unos cuantos se debieron haber quedado sin trabajo esta temporada”, expresó.

@nova.byalejo La influenciadora Yina Calderón reaccionó a un vídeo del creador de contenido La Liendra hablando sobre la llegada de James Rodríguez al Atlético Nacional y también sobre la selección Colombia ¿Que te parece? ♬ sonido original - NOVA Studio

Calderón también habló sobre la preparación física del futbolista y aseguró que, desde su perspectiva, no entiende que se mantengan ciertas oportunidades cuando no observa el rendimiento que espera de un jugador de su trayectoria.

“Yo no sé nada de fútbol, pero por lógica, ¿cómo se le ocurre que le haga trabajo a un ‘pabazoso’ que ni siquiera entrena, que ni siquiera muestra rendimiento, que no hace absolutamente nada más que sentarse en un banco a calentarlo?”, dijo durante la transmisión.

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Finalmente, Yina relacionó el desempeño de los futbolistas con el impacto que tienen sus actuaciones en los aficionados y en distintos sectores de la economía. Según explicó, los resultados de la Selección también pueden influir en comerciantes que realizan inversiones alrededor de los grandes torneos.

“Yo soy colombiana, y yo vi cuántos comerciantes invirtieron en camisetas, en muchas cosas para el Mundial, esperando que al menos llegáramos al partido de Argentina, porque eso ayuda el comercio de mi país”, manifestó.

La camiseta de James Rodríguez Foto: Atlético Nacional

En ese sentido, Calderón cuestionó los altos salarios de los jugadores y cerró su reflexión haciendo un llamado al compromiso con el país: “Lo mínimo que ellos pueden tener con nosotros es sentido patriota”.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, especialmente por el tono utilizado por la empresaria al hablar de James Rodríguez y de otros referentes del fútbol colombiano.