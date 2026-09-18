‘Yo me llamo’: la emotiva presentación de ‘Ricardo Arjona’ que hizo llorar a Elder Dayán y erizó a Amparo Grisales

Una nueva gala de eliminación en Yo me llamo puso a prueba el talento y la capacidad de interpretación de los concursantes. Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayan evaluaron rigurosamente a cada participante en una velada caracterizada por críticas sobre vestuario, técnica vocal y una alta carga emocional sobre el escenario.

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El momento con más impacto de la jornada lo protagonizó el imitador de ‘Ricardo Arjona’. Durante su presentación, el participante logró conectar de manera profunda con la mesa de jurados gracias a su entrega en escena.

Tras finalizar la actuación, Elder Dayan no pudo contener las lágrimas y expresó el impacto que le causó el show: “Tocaste el alma”, afirmó el cantante vallenato.

Por su parte, Amparo Grisales coincidió en que la interpretación le generó una fuerte emoción y aseguró haberse “erizado” durante la presentación.

Ambos jurados destacaron el nivel técnico y sensible del participante, catalogando su intervención como uno de los puntos más altos de la velada.

A lo largo de la noche, el jurado expuso opiniones divididas en torno a otros participantes.

La presentación de ‘Yo me llamo Shakira’ generó cuestionamientos por la elección de su atuendo. César Escola indicó que el vestuario no correspondía al nivel exigido para el escenario, calificándolo como “ropa de ensayo”.

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Amparo Grisales añadió que, más allá del aspecto físico, a la imitación le hizo falta mayor solidez en la interpretación.

De manera similar, ‘Yo me llamo Paola Jara’ enfrentó posturas encontradas. Mientras Escola valoró el cambio de imagen de la concursante, sugirió que le faltó más energía en el coro.

Grisales, por el contrario, señaló no percibir evolución en el aspecto vocal y manifestó su inconformidad con el vestuario seleccionado.

Durante el show de ‘Yo me llamo Pastor López’, quien interpretó el tema Pagarás, Elder Dayan sostuvo que percibió un tono excesivamente nasal en la voz del imitador.

Por otro lado, ‘Yo me llamo Maluma’ obtuvo comentarios favorables por parte de Escola, quien subrayó la evolución del participante. Grisales coincidió en señalar una buena afinación, aunque advirtió que el imitador debe mejorar el manejo de la respiración en los pasajes susurrados.

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Las mayores objeciones de la noche recayeron sobre las presentaciones de ‘Yo me llamo Felipe Peláez’ y ‘Yo me llamo Juan Gabriel’. En el caso del primero, el jurado coincidió en que le faltó matizar el tono romántico y corregir fallas de nasalidad.

Respecto al imitador de ‘Juan Gabriel’, Elder Dayan indicó que el participante alteró la melodía de la canción, mientras que Grisales calificó la actuación como “plana”.

Finalmente, las presentaciones de ‘Yo me llamo Soda Stereo’ con Un millón de años luz y ‘Yo me llamo Julio Jaramillo’ lograron reconectar al jurado con la emotividad, consolidando una noche exigente que definirá la continuidad de los participantes en la competencia de Caracol Televisión.