Amparo Grisales se quebró en ‘Yo me llamo’ tras presentación del imitador de Pablo Alborán: así fue el show

En la noche del lunes 13 de septiembre, el imitador de Pablo Alborán volvió a presentarse en el escenario de Yo me llamo y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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En el llamado ‘Templo de la Imitación’, el participante asumió el reto de interpretar al cantante español y, además, demostrar sus habilidades frente al piano, aunque reconoció que no cuenta con conocimientos para tocar este instrumento.

Antes de salir al escenario, el imitador manifestó los nervios que le generaba esta presentación, especialmente por el reto de aparentar dominio del piano mientras realizaba su interpretación.

Sin embargo, logró sacar adelante el show y recibió los aplausos de los tres jurados del programa: Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

La presentación no solo cumplió con las expectativas de los expertos, sino que también generó una reacción inesperada en la reconocida actriz y jurado.

Al finalizar la interpretación, Amparo Grisales no pudo contener las lágrimas y se mostró visiblemente conmovida por lo que acababa de ver. La jurado destacó lo que había sentido durante la presentación y aseguró que se le había “erizado”, una de las expresiones que se han convertido en parte de sus intervenciones más recordadas dentro del programa musical del Canal Caracol.

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La reacción de Grisales también terminó contagiando al participante. El imitador de Pablo Alborán rompió en llanto frente a los jurados y dejó ver la emoción que le produjo recibir ese reconocimiento después de haber enfrentado los nervios antes de salir al escenario.

El momento se convirtió así en uno de los más comentados de la noche, no solo por el desempeño del participante, sino por la reacción de Amparo Grisales, quien nuevamente dejó claro que las presentaciones que consiguen transmitir emociones tienen un peso importante durante su evaluación.

El imitador continúa avanzando en la competencia mientras busca consolidar su interpretación del artista español y convencer a los jurados en cada una de sus apariciones.