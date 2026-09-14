Amenazan de muerte a arquero y su familia en caso de presunto amaño: Técnico dio detalles

El arquero del club de fútbol Guabirá de Bolivia y su familia fueron amenazados de muerte por personas a las que el deportista debe dinero y que le exigieron dejarse hacer tres goles en un partido de la primera división, denunció su entrenador en rueda de prensa.

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Las amenazas habrían tenido lugar en el marco del partido que el Guabirá jugó el domingo en casa de Always Ready, que pelea la punta del campeonato local con el Club Bolívar. Los visitantes cayeron 6-0.

A los 35 minutos del primer tiempo el portero boliviano Manuel Ferrel ya había recibido tres tantos y eso colocó el corte sospechoso. Entonces hizo señas para pedir la sustitución, que no tardó, y la primera etapa acabó 5-0.

Su entrenador, Leonardo Eguez, percibió que algo extraño sucedía con sus dirigidos e inmediatamente reclamó airadamente en el vestuario durante el entretiempo, según contó a medios locales en La Paz.

Los jugadores le revelaron en ese momento que el guardameta, su esposa y su madre habían sido amenazados de muerte y que por esa razón estaban jugando por debajo de su nivel.

Insólito caso de presunto amaño en Bolivia

“Tenía que dejarse hacer tres goles o pagar una suma de dinero porque tiene una deuda pendiente con una gente (Ferrel)”, dijo el DT al diario El Deber de La Paz.

Lo que denuncia el plantel de #Guabira tras el 0-6 ante Always Ready es GRAVÍSIMO



El arquero Manuel Ferrel sufrió amenazas de muerte para su familia si no se dejaba hacer 3 goles…



¿Qué pasó? Recibió 3 goles en 35’ y pidió el cambio. pic.twitter.com/UPdBY4mYGf — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) September 13, 2026

“Los jugadores empiezan a llorar, uno empieza a gritar. Fue un ambiente muy duro”, agregó el DT.

El timonel aseguró que antes de regresar al campo tuvo que ajustar a contrarreloj la estrategia del partido para no sufrir una derrota peor. Eguez aseguró que tras el cotejo acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia.

De inmediato se acudió a las autoridades

Sin dar más detalles, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y exmandatario de Always Ready, Fernando Costa, sostuvo que “las autoridades correspondientes” fueron informadas de la situación para que encuentren a los autores.

El portero del Guabirá, club de la ciudad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, no se ha pronunciado hasta el momento.

Guabirá, campeón boliviano en 1975, marcha noveno entre 16 equipos que participan en la liga local. Tiene 26 puntos en 19 partidos. Este caso puede seguir abriendo más casos de presuntos amaños en una liga que presenta varios escándalos por estos hechos.

Club Bolívar y Always Ready luchan por el liderato. Cada uno tiene 42 unidades e igual diferencia de gol y no están en torneos conmebol.