La discusión sigue en aumento y ahora se concretó una asamblea clave en este mismo septiembre. Se va acercando el momento definitivo para conocer qué pasará con los derechos de televisión del fútbol colombiano y si se cambiará de operador desde 2027 o si Win Sports gana la pelea y se mantiene como el operador oficial de los eventos de la Dimayor.

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No solo se trata de saber quién será el operador de televisión. La discusión y la atención de los hinchas también se centran en las posturas del G8 (los ocho grandes del FPC), que han fortalecido su bloque y buscan que la repartición de los derechos se haga de manera diferente, con un criterio basado más en la competitividad que en una distribución igualitaria para todos. Estos puntos son fundamentales en la negociación.

Desde hace tiempo no había tanta incertidumbre por este tema, en medio de un nuevo escenario para el sistema televisivo del fútbol colombiano y de las serias aspiraciones de que Win Sports continúe como operador oficial. La situación se agita mucho más tras los durísimos competidores internacionales que tendría.

Y es que la Dimayor dejó abierta la posibilidad de que Win deje de transmitir el fútbol colombiano. De inmediato se conocieron algunos de los competidores que tendría la cadena de televisión colombiana y, desde el extranjero, estarían alistando los dólares para entrar de lleno en la pelea.

La disputa por los derechos de TV del fútbol colombiano toma fuerza Foto: Logo Dimayor / Imagen de referencia Win Sports

“Dando cumplimiento al cronograma incluido en la invitación a presentar ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de las competiciones de la Dimayor, se recibieron satisfactoriamente pluralidad de ofertas de terceros”, agregó el documento oficial de la entidad en agosto.

Asamblea por los derechos de TV

Según el periodista Felipe Sierra, el próximo lunes 21 de septiembre habrá una asamblea extraordinaria de Dimayor en la que se discutirá, analizará y estudiará “la mejor oferta recibida para quedarse con los derechos de televisión del fútbol colombiano”.

Se llegarán a acuerdos y seguramente se descartarán y oficializarán las ofertas que continúan en la pelea o, posiblemente, se elegirá la cadena de televisión ganadora. Hay varias cadenas internacionales que dan los primeros pasos en el pulso por los derechos.

Competidores de Win Sports

Uno de ellos es Disney+ y su productor estrella, ESPN, que no suena descabellado, teniendo en cuenta que ya tienen operación montada en Colombia con Pegsa Group.

ESPN, televisión deportiva de Disney. Foto: Web de ESPN

En las redes sociales siguen apareciendo nombres de los operadores que competirían con Win. Uno de ellos es DSports y su aplicación DGO, directamente desde Argentina, señal de DirecTV recordada por transmitir todos los partidos del Mundial 2026 en exclusiva, una práctica que se volvió habitual en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Amazon Prime Video, la española DAZN y Paramount también son nombres que han salido a la luz. El 21 de septiembre se conocerán más señales sobre los operadores en disputa.