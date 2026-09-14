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Equipo de Blessd se pronunció tras el giro en su caso: Fiscalía descartó secuestro y apuntó a nuevo delito

El cambio en la imputación también modifica considerablemente la pena prevista.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

14 de septiembre de 2026 a las 5:52 p. m.
El artista urbano Blessd ha estado enfrentando un proceso judicial.
El artista urbano Blessd ha estado enfrentando un proceso judicial. Foto: Cortesía

El caso judicial que involucra al cantante colombiano Stiven Mesa, mejor conocido como Blessd, dio un giro luego de que la Fiscalía General de la Nación modificara la imputación que inicialmente había presentado en su contra.

Tras conocerse la decisión, el equipo del artista se pronunció sobre el nuevo rumbo que tomó el proceso judicial.

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Durante una audiencia, la Fiscalía cambió el delito por el que inicialmente había señalado a Blessd. El artista había sido relacionado con un caso de secuestro extorsivo, pero ahora el ente acusador considera que los hechos corresponden al delito de constreñimiento ilegal.

Esta modificación también representa una diferencia importante en la posible pena. Mientras el secuestro extorsivo contempla una pena mínima de 320 meses de prisión, el constreñimiento ilegal, en este caso, tendría una pena de 18 meses.

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El cantante colombiano Blessd está siendo investigado por la Fiscalía. Foto: Colprensa

La nueva imputación se conoce después de las audiencias en las que fueron revisadas y cuestionadas las pruebas presentadas en el caso.

Así, la jueza concluyó que las pruebas no son suficientes para demostrar que Andrés Felipe Sánchez Quintero hubiera sido privado de su libertad. Por eso, la acusación inicial de la Fiscalía por secuestro perdió fuerza dentro del proceso.

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A esto se sumó la posición de la Procuraduría General de la Nación, que se opuso a la solicitud de medida de aseguramiento y cuestionó que el material conocido durante las audiencias permitiera demostrar la existencia de un secuestro extorsivo.

Finalmente, se decidió no imponer una medida de aseguramiento contra Stiven Mesa y los demás procesados, por lo que continuaron afrontando el proceso en libertad y ejerciendo su derecho a la defensa.

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La reciente audiencia de Blessd dio un giro. Foto: Getty Images

Ahora, con la reformulación presentada por la Fiscalía, el caso de Blessd entra en una nueva etapa. La acusación por secuestro extorsivo quedó atrás y el proceso continúa bajo la figura de constreñimiento ilegal, un cambio que reduce de manera significativa el panorama penal inicialmente planteado para el artista.