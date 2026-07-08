La millonaria pérdida que enfrenta Blessd tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026

En la tarde del martes 7 de julio se llevó a cabo el cuarto partido de Colombia en el Mundial 2026, correspondiente a los octavos de final. Pese al buen rendimiento y a los resultados obtenidos en los encuentros contra Uzbekistán, República del Congo y Portugal, la Selección Colombia perdió ante Suiza en la tanda de penales y le dijo adiós al sueño de convertirse en campeona del torneo.

Mundial 2026: novia de James Rodríguez dio de qué hablar tras la eliminación de Colombia

El marcador final causó todo tipo de reacciones entre los hinchas, quienes, en su mayoría, agradecieron el trabajo de los deportistas y manifestaron sentirse orgullosos del esfuerzo que demostraron en la cancha mientras representaban al país.

Blessd, uno de los artistas urbanos más exitosos del país, fue uno de los que se pronunció a través de redes sociales. En esta ocasión, el intérprete de Quién TV, Medallo y Mírame dio de qué hablar al mostrar el enorme cambio que les hizo a sus vehículos de lujo como muestra de apoyo a la Tricolor.

El artista, quien suele presumir sus lujos a través de redes sociales, le mostró a sus seguidores cómo transformó su Brabus Mercedes-AMG G-Wagon y una Lamborghini Urus.

Con vinilo adhesivo, los vehículos quedaron vestidos con los colores amarillo, azul y rojo, además de lucir varios escudos de gran tamaño de la Federación Colombiana de Fútbol.

Blessd reaccionó al embarazo de Karina García y dejó inesperado comentario

“Ahora, ¿yo qué hago con esto, muchachos? ¿Cómo es la vuelta? ¿Quién me va a colaborar? ¿Quién me va a recibir estos dos carros que estoy regalando al por mayor?”, dijo mientras compartía el resultado de la personalización y modificación a sus deportivos.

Aunque no dio a conocer la cantidad exacta que pagó por el recubrimiento en vinilo, este tipo de personalización completa puede oscilar entre $8.000.000 y $25.000.000, dependiendo de la complejidad del diseño, las impresiones y la incorporación de logotipos o gráficos exclusivos.

@letengoelchisme 😅 Blessd quedó igual que miles de colombianos El cantante había personalizado su Lamborghini y su G-Wagon con los colores de la Selección Colombia, pero tras la eliminación publicó: "Sálganse de Instagram, quiero estar solo". 😭🇨🇴 Ahora muchos bromean con que no sabe qué hacer con sus carros mundialistas. 💬 ¿Los dejarías así o les quitarías la decoración? 😂🚗👇 ♬ sonido original - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Un detalle que no pasó desapercibido fue la amplia colección de vehículos que guarda en su parqueadero. Aunque solo dos recibieron cambios estéticos con motivo del Mundial 2026, el artista posee varios modelos más, algunos considerados entre los más costosos del mercado e, incluso, únicos en Colombia.

Finalmente, y refiriéndose nuevamente a la selección, dijo: “Uy, pa, casi lloro ahí. Sálgase todo el mundo de Instagram, que quiero estar solo, por favor (…) De buena, ya fuera de recocha y todo eso, ¿cuándo será el día que se nos da algo en el fútbol, ome? En serio, a esta hora duele mucho más”.