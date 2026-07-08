Mundial 2026: novia de James Rodríguez dio de qué hablar tras la eliminación de Colombia

Tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026, luego de ser superada por Suiza en la tanda de penales, los jugadores de la Tricolor se despidieron del sueño de convertirse en los ganadores del importante torneo de fútbol.

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La noticia causó todo tipo de reacciones entre los aficionados, pues el equipo venía teniendo un buen rendimiento en la cancha, algo que quedó reflejado en sus victorias ante Uzbekistán y República del Congo, así como en el empate frente a Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo.

Por este motivo, miles de personas, entre ellas los seres queridos de los deportistas, se han pronunciado a través de las redes sociales para mostrar su apoyo a quienes representaron al país en la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol de la Fifa.

Luisa María Duque se mostró afectada tras el reciente partido de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Instagram @luisamariaduque11 (con imagen del Canal RCN).

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Luisa María Duque, actual pareja del capitán de la Tricolor, reaccionó al resultado del más reciente encuentro del equipo y se mostró afectada por la eliminación de James Rodríguez del que sería su último Mundial.

Con una foto de los once jugadores seleccionados por Néstor Lorenzo para la cuarta fecha y la canción Los caminos de la vida, de Los Diablitos del Vallenato, la joven modelo publicó un corazón roto y un emoji de tristeza, lo que generó conversación entre sus seguidores. Ellos destacaron el esfuerzo del jugador durante el torneo.

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Minutos más tarde, compartió un montaje del jugador en el que se le rinde homenaje a las alegrías que le brindó a la Selección Colombia a lo largo de su carrera deportiva.

En el primer plano de la imagen aparecen dos versiones del futbolista: en el lado izquierdo, con el uniforme de la Selección Colombia del Mundial de 2014, en el que obtuvo la Bota de Oro tras convertirse en el máximo goleador del torneo con un total de seis anotaciones.

A la derecha, al jugador en su versión actual, con la camiseta del combinado cafetero y el brazalete de capitán. Lo que más destacó es que los dos se miran sonriendo, lo que representa el paso del tiempo y el legado que dejó en la Selección Colombia.

Novia de James Rodríguez publicó conmovedora imagen tras la salida de Colombia del Mundial 2026. Foto: Instagram @luisamariaduque11 (con montaje de @dhakachronicles).

Junto a ellos se ve el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que, al fondo, hay una imagen en tonos sepia del rostro de James Rodríguez. Arriba dice el mensaje: Thank you, James Rodríguez.

A esto se suman las palabras: “Toda mi admiración, mi amor”, de Luisa María Duque, quien estuvo junto a James Rodríguez durante cada partido del Mundial 2026 y destacó la buena relación que mantiene con la familia del futbolista.