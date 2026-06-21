Fuertes críticas a la novia de James Rodríguez por su ropa en el Mundial 2026; la modelo respondió

El pasado miércoles, 17 de junio, se jugó el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026, un encuentro que terminó con la victoria para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tras con un marcador final de 3-1 frente a Uzbekistán.

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Aunque el resultado deportivo fue uno de los temas más comentados de la semana, en redes sociales también llamó la atención la presencia de familiares y personas cercanas a varios jugadores de la Tricolor.

Uno de los futbolistas que recibió mayor acompañamiento fue James Rodríguez. El capitán de la selección estuvo respaldado desde la tribuna por integrantes de su entorno cercano y, entre ellos, su novia Luisa María Duque.

La modelo compartió en sus redes sociales algunas fotografías del look que eligió para asistir al compromiso y rápidamente generó reacciones divididas entre sus seguidores.

Su outfit estuvo compuesto por una mezcla entre entre prendas futboleras, street style y referencias Y2K, una tendencia inspirada en la moda de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Para la ocasión, Luisa María apostó por una camiseta retro de la Selección Colombia en tonos amarillo y azul, inspirada en los uniformes noventeros. La prenda tenía un corte amplio y estaba ligeramente recogida en la parte frontal. La combinó con un short negro de tiro medio y cinturón delgado que buscaba equilibrar el volumen de la camiseta y darle un aire más urbano al conjunto.

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Sin embargo, la pieza que más comentarios generó fueron las botas altas negras, tipo biker, que llegaban hasta debajo de la rodilla. El look se completó con un bolso pequeño negro, gafas de sol pequeñas con estética noventera y un peinado de ondas suaves con maquillaje natural.

Aunque varios usuarios destacaron la apuesta de moda, muchos otros cuestionaron que ese tipo de calzado fuera el elegido para asistir a un partido de fútbol. Entre los comentarios que comenzaron a circular se leyeron frases como: “¿Con botas?”, “Con esos zapatos en una cancha”, “¿Dónde dejó el caballo?” y “Jaja y esa ropa qué”.

Lejos de ignorar las críticas, Luisa María respondió directamente desde sus redes sociales con una frase que rápidamente empezó a compartirse entre sus seguidores: “En chanclas, en tacones, en tenis, en botas, como sea”.

La joven modelo es tendencia en redes sociales. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Instagram @luisaduquee

Su reacción también recibió apoyo de parte de su comunidad digital, que salió a defenderla y a destacar su propuesta estética. Entre los mensajes positivos aparecieron comentarios como: “Ese outfit todo que ver, mamasita”, “La más hermosa”, “Tú siendo la más aesthetic de todas las girls”, “Qué churra”, “Esa pinta está divina” y “Devoraste con el outfit. Diste camiseta, botas, short, cabello, cuerpo, rostro, de todo, eres perfecta”.

Aunque James Rodríguez no se pronunció públicamente sobre la conversación que se generó alrededor del look de su pareja, sí dejó su like en la publicación, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo en medio del debate que se abrió en redes sociales.