La Selección Colombia ya tuvo su estreno en el Mundial 2026 y, además del resultado, uno de los temas que empezó a moverse en redes sociales fue la presencia de los familiares de los jugadores en las tribunas.

Esposa de Luis Díaz publicó video llorando desconsolada: hizo petición al jugador en pleno Mundial 2026

El pasado miércoles 17 de junio, la Tricolor enfrentó a Uzbekistán en su primer partido del campeonato y se quedó con la victoria tras imponerse 3-1. El encuentro reunió a más de 80.000 personas y entre los asistentes estuvieron varios allegados de los futbolistas que acompañaron al equipo en el importante evento.

Una de las que más llamó la atención fue Geraldine Ponce, conocida como Gera Ponce, esposa de Luis Díaz. La creadora de contenido, que suma una gran comunidad en redes sociales y poco a poco se ha consolidado como una figura relacionada con moda y estilo, compartió parte de su experiencia durante el partido a través de sus publicaciones.

Sin embargo, más allá del ambiente del Mundial y del triunfo de Colombia, hubo un detalle de su outfit que terminó llamando la atención de muchos.

Para asistir al partido, Gera eligió un look en tonos tierra compuesto por una falda y un blazer café. También incorporó una camiseta de la Selección Colombia con el número 7 estampado, el dorsal que usa Luis Díaz dentro del combinado nacional.

Completó el atuendo con unas botas marrones y un bolso gris que rápidamente despertó curiosidad entre quienes siguen sus contenidos.

Luis Díaz se reencontró con su familia tras triunfo de Colombia en el Mundial; su padre se pronunció

Se trata de una cartera de la marca Hermès, específicamente de la referencia Kelly, uno de los modelos más reconocidos de la firma francesa y una de las líneas más exclusivas dentro del mercado del lujo.

De acuerdo con el portal especializado en moda de diseñador Farfetch, este bolso tiene un valor de 133.101.259 pesos colombianos.

Este es el bolso que lució Geraldine Ponce en el debut de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Captura Farfecth

La cifra no tardó en generar conversación entre usuarios de redes sociales, especialmente porque el accesorio terminó siendo uno de los elementos más comentados del look que eligió para acompañar el debut de Colombia en el Mundial.