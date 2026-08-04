Inés María Zabaraín y los hijos de Jorge Alfredo Vargas se pronunciaron tras video en el que reapareció el presentador: “Nunca dudé de ti”

Después de permanecer 137 días alejado de las redes sociales, el periodista Jorge Alfredo Vargas reapareció este 4 de agosto con un video publicado en su cuenta de Instagram. En la grabación, el comunicador se refirió por primera vez y públicamente al caso por el presunto delito de acoso sexual, señalamiento que negó y frente al cual no aceptó responsabilidad, y cuya audiencia en la Fiscalía le imputó cargos este mismo martes.

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Vargas explicó que durante más de cuatro meses decidió guardar silencio, un periodo que, según manifestó, resultó especialmente complejo tanto para él como para las personas de su círculo cercano.

El periodista también señaló que respeta el derecho de cualquier persona a acudir ante las autoridades cuando considera que se han vulnerado sus derechos.

No obstante, sostuvo que quienes enfrentan una investigación judicial también deben contar con garantías para conocer los señalamientos, responder ante ellos y ejercer su derecho a la defensa. Tras la diligencia judicial, el comunicador anunció que comenzará formalmente el proceso para estructurar su defensa junto con su equipo de abogados.

En medio de su regreso a las plataformas digitales, Jorge Alfredo Vargas aseguró que es inocente de las acusaciones que actualmente enfrenta ante la justicia.

Ante esto, y tras mencionar a su familia para agradecer que nunca le dio la espalda, las miradas de muchas personas se posaron en el pronunciamiento oficial de Inés María Zabaraín, su esposa, y de sus hijos, Sofía, Laura y Felipe.

Los seres queridos del presentador dejaron unas palabras en el post, mencionando que siempre estarían con él. La también presentadora mencionó que nunca dudó de su esposo, por lo que lo acompañaría en las buenas y en las malas.

“Nunca dudé de ti. En las buenas y en las malas, siempre contigo”, escribió la presentadora en el post.

Inés María Zabaraín se pronunció tras video de Jorge Alfredo Vargas. Foto: Instagram @jorgeavargas67

Por su parte, los jóvenes aseguraron que lo amaban y sabían quién era él, por lo que en todo esto lo respaldarían.

“Te amamos, pa. Sabemos quién eres y estamos contigo”, escribió su hijo.

“Te amo, pa. Te creemos y estamos contigo”, dijo Sofía, mientras que Laura Mare expresó: “Contigo siempre, aquí estamos y creemos en ti”.

Hijos de Jorge Alfredo Vargas hablaron Foto: Instagram @jorgeavargas67