Sorpresivo giro en el caso de Jorge Alfredo Vargas: tres de las cuatro supuestas víctimas renunciaron al juicio, según la Fiscalía

En un sorpresivo giro en el caso del reconocido periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas, en medio de la imputación de cargos por presunto acoso sexual, tres de las cuatro supuestas víctimas le enviaron una carta a la juez este martes en la que renunciaron al juicio, según la Fiscalía. También exigieron no revelar sus identidades y no ser representadas por la defensoría de oficio que tenían asignada.

La cuarta supuesta víctima estaba representada por su abogada Ana Bejarano, quien se habría a suministrar el poder donde aparecía la identidad de su cliente para evitar que las partes la conocieran en medio de la audiencia. De inmediato, por esa razón, la juez le habría pedido retirarse.

Al final de la diligencia, la imputación de cargos contra Vargas quedó en firme pero el resonado proceso contra uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana quedó marcado por la renuncia al juicio de tres de las cuatro supuestas víctimas, según lo dicho por la Fiscalía.

Ahora se espera qué paso tomará el ente acusador para argumentar los cargos contra Vargas, teniendo en cuenta lo ocurrido en la audiencia de este martes. En la diligencia, la Fiscalía sostuvo que no se oponía a la petición de las supuestas víctimas.

“La imputación es apenas el inicio del proceso penal, está lejos de ser una declaración de responsabilidad. Ahora corresponderá ver si, con la información con la que cuenta la Fiscalía, se puede sostener una acusación”, sostuvo Juan David Bazzani Montoya, uno de los abogados de Jorge Alfredo Vargas.