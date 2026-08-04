La historia poco conocida de Alfonso Lizarazo en la política: así fue su paso por el Congreso

El presentador, locutor y exsenador Alfonso Lizarazo falleció a los 85 años, dejando una huella significativa en los medios de comunicación en Colombia. Reconocido nacionalmente por ser el creador y director del programa de humor Sábados Felices, Lizarazo también tuvo un periplo de cuatro años en el ejercicio legislativo dentro del Congreso de la República.

Murió Alfonso Lizarazo, el legendario director y presentador de ‘Sábados Felices’. El humor está de luto

Nacido el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga, Alfonso Lizarazo inició su carrera profesional en la radio y posteriormente en la presentación de televisión. Tras diversos proyectos en la pantalla chica, consolidó la creación de Sábados Felices, producción que dirigió durante 26 años y que se convirtió en el espacio de entretenimiento más longevo de la televisión nacional.

A pesar de contar con formación en Derecho, la incursión directa de Lizarazo en la política electoral se dio a finales de la década de 1990.

Con el aval del Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional —corriente política disidente del Partido Liberal vinculada históricamente a las ideas de Carlos Lleras Restrepo y opositora en su momento al gobierno de Julio César Turbay—, obtuvo un puesto en el Senado para el periodo 1998-2002, coincidiendo con el mandato presidencial de Andrés Pastrana Arango.

Alfonso Lizarazo, en su época como senador. Foto: COLPRENSA

De acuerdo con sus propias declaraciones en la citada entrevista con Teleamiga, su candidatura surgió a partir de una conversación informal con el periodista Francisco Santos:

“Le tomaba el pelo a los políticos. Entonces, Pacho Santos [...] me dijo: ‘¿Y usted que habla tanto de la política, por qué no se lanza?’. Yo no tengo ni idea de eso y me dijo: ‘Mire, si usted aporta 500 mil pesos, yo le hago la propaganda y lo lanzo al Congreso’. Dije: ‘No, con 500 mil pesos no se paga ni un aviso [...] y mucho menos un aviso político’. Y Pachito lo puso y salí elegido”.

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Al término de su cuatrienio en 2002, Lizarazo decidió no buscar la reelección legislativa. Tras su paso por el Senado, retomó sus actividades en el ámbito audiovisual e impulsó la campaña social conocida como Una escuelita en tu corazón, iniciativa orientada a la construcción y dotación de infraestructura educativa en diversos municipios del país.

“Siempre se decía que un pueblo sin escuelas era un pueblo sin futuro”, recordó el presentador al evaluar el impacto de dicha campaña en sus años posteriores. Tras concluir su participación en proyectos de corte social y político, Lizarazo se retiró paulatinamente de los medios masivos, manteniendo su lugar como una de las figuras históricas del entretenimiento en Colombia.