¿Tiene una banda?: lanzan concurso en Bogotá para grabar una canción con la productora de Morat

En el marco de su regreso a Bogotá con seis presentaciones agotadas en el Movistar Arena —programadas para los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto—, la banda colombiana Morat anunció la apertura de La Casa Morat.

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Este espacio alterno no solo buscará extender la experiencia de la residencia para sus seguidores, sino que acogerá una iniciativa en alianza con la marca Jack Daniel’s para impulsar y visibilizar a nuevos talentos y proyectos musicales del país.

De acuerdo con la información compartida por la organización del evento, la iniciativa está orientada a cantantes, músicos e instrumentistas mayores de 18 años que cuenten con propuestas musicales originales o en proceso de desarrollo. El objetivo principal es ofrecer un escenario físico de exposición en el que los seleccionados puedan dar a conocer su trabajo ante nuevas audiencias durante las jornadas programadas en la capital.

La propuesta busca conectar a la nueva generación de creadores con espacios de desarrollo dentro de la industria. Según detalló la marca aliada, la convocatoria se mantendrá abierta para postulantes que dispongan de agenda para presentarse en las fechas establecidas durante agosto en Bogotá.

Participación y proceso de selección

Para formar parte del proceso de selección, los interesados deberán grabar un video donde exhiban su talento e interpretación musical. Posterior a ello, tendrán que diligenciar el formulario oficial de inscripción disponible en el perfil de Instagram de la marca participante (@jackdanielscolombia) y enviar la postulación dentro de los plazos estipulados por la organización.

Un comité especializado se encargará de evaluar el material recibido y seleccionar a las bandas o solistas que realizarán sus presentaciones en vivo en La Casa Morat, ubicada en la Carrera 10a #70-24 de la capital. Durante estas jornadas, las propuestas en escena serán evaluadas en el marco de la dinámica del concurso.

Casa Morat. Foto: Morat

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Al concluir la etapa de presentaciones, la organización elegirá a una agrupación o solista ganador. El reconocimiento principal consistirá en la producción profesional de un tema musical a cargo de Nicolás González, productor que ha colaborado con figuras de la industria como la propia agrupación Morat, Andrés Cepeda, Aitana, Álvaro de Luna, Susana Cala, MYA, KURT y Axel.

Adicionalmente, el proyecto seleccionado accederá a un encuentro personal con los integrantes de Morat, entradas para asistir a la última fecha de la residencia de la banda en el Movistar Arena de Bogotá y un kit promocional otorgado por la marca patrocinadora. Los demás participantes seleccionados para presentarse en La Casa Morat también recibirán un kit especial como parte de su participación en el espacio.