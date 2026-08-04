Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 5 de agosto

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de agosto

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el miércoles, 5 de agosto destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una noticia positiva o el cumplimiento de un anhelo traerá alegría y renovará su motivación. También será un buen momento para prestar mayor atención a la salud y adoptar mejores hábitos.

Números de la suerte: 10, 37 y 12.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La curiosidad será una de las grandes protagonistas de la jornada. Explorar nuevos lugares o vivir experiencias diferentes le permitirá salir de la rutina. Además, su intuición estará especialmente aguda para reconocer quiénes actúan con sinceridad y quiénes no.

Números de la suerte: 15, 33 y 26.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se avecina un periodo de transformación que traerá importantes aprendizajes. Será conveniente dejar que cada persona asuma sus propias decisiones y concentrarse en el crecimiento personal.

Números de la suerte: 50, 7 y 49.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los asuntos familiares podrán resolverse con serenidad y sin afectar su estabilidad emocional. La energía del día también favorecerá el bienestar físico y la posibilidad de alcanzar metas relacionadas con el amor, la prosperidad y el desarrollo personal.

Números de la suerte: 7, 3 y 11.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La prudencia será fundamental para evitar decisiones apresuradas. En lugar de asumir riesgos innecesarios, será un momento ideal para potenciar habilidades que habían permanecido en segundo plano y prepararse para los cambios que se presentan en el ámbito profesional.

Números de la suerte: 40, 18 y 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Llegará la oportunidad de tomar la iniciativa y comenzar a construir nuevos proyectos. Aprender, adquirir conocimientos y ampliar la visión sobre distintos temas fortalecerá la confianza en sí mismo y abrirá el camino hacia una mayor independencia económica.

Números de la suerte: 41, 39 y 2.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Encontrar el equilibrio entre lo material y lo espiritual será la clave de la jornada. En el amor se vislumbran momentos de estabilidad, mientras que la intuición será una gran aliada para identificar oportunidades relacionadas con inversiones o negocios.

Números de la suerte: 1, 9 y 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Viejas diferencias familiares o sentimentales comenzarán a resolverse, permitiendo cerrar ciclos importantes. También será un buen momento para ampliar el círculo social, iniciar nuevos estudios y aprovechar oportunidades económicas inesperadas.

Números de la suerte: 10, 35 y 4.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su actitud positiva tendrá un impacto favorable en quienes lo rodean. La convivencia con familiares o personas jóvenes despertará buenos recuerdos y fortalecerá los lazos afectivos.

Números de la suerte: 15, 3 y 22.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será recomendable mantenerse al margen de los conflictos familiares y esperar el momento adecuado para expresar sus opiniones. La paciencia le permitirá afrontar situaciones delicadas y encontrar soluciones sin agravar las diferencias.

Números de la suerte: 31, 8 y 4.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es tiempo de dejar atrás las quejas y enfocarse en acciones concretas para mejorar distintos aspectos de la vida. Organizar las finanzas y valorar aquello que realmente aporta felicidad contribuirá a avanzar con mayor seguridad hacia sus objetivos.

Números de la suerte: 24, 1 y 18.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La tranquilidad llegará al comprender que no todo merece la misma atención. Una persona de confianza le brindará apoyo emocional y buenos consejos, mientras que mantener una actitud positiva le permitirá afrontar el día con mayor serenidad.

Números de la suerte: 7, 42 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.