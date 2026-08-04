Se confirmó la presencia de Lamine Yamal en Colombia.

Una foto durante el lunes despertó los rumores sobre el aterrizaje del campeón del mundo con España en suelo nacional.

Este martes 4 de agosto, todo fue oficializado tras grabaciones de aficionados en Cartagena, quienes captaron su salida desde una casa en el centro histórico.

¡EPAAAA🇨🇴🇪🇸😎! Lamine Yamal disfruta de sus vacaciones en ¡CARTAGENA! pic.twitter.com/oXIlDbN5U2 — Toque Sports (@ToqueSports) August 4, 2026

Menos de 10 segundos fueron suficientes para ver al futbolista del Barcelona, quien salió, alzó su mano para saludar a algunos presentes allí y se subió a una camioneta que lo conduciría hacia otra zona.

Sorpresa absoluta desató el hecho de que Yamal estuviese en territorio nacional. Entre múltiples destinos, el crack de 19 años decidió visitar Colombia, país con el que ha mostrado cierta afinidad y cercanía.

Alcalde de Cartagena lo celebra

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, con una de esas grabaciones realizadas por los aficionados, celebró que Yamal estuviese de pasada por su ciudad.

“Estrella del fútbol mundial, recientemente campeón del mundo con España, y astro del Barcelona, está de vacaciones en Cartagena”, escribió como comentario adicional a lo que los videos confirmaron.

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“Las estrellas del deporte eligen a la ciudad más bella de Latinoamérica. Porque Cartagena siempre, siempre será un buen plan”, completó diciendo.

El medio El Universal de Cartagena destacó la noticia diciendo que dicha ciudad costera: “Vuelve a ser destino de las grandes estrellas!”.

Como dato adicional y no menor, el citado portal reveló dónde se estaría hospedando la joya ibérica: “Lamine Yamal eligió la Heroica para disfrutar de sus vacaciones y, según versiones del medio la FM, estaría hospedándose en las islas del Rosario”.

⚽ ¡Cartagena vuelve a ser destino de las grandes estrellas! Lamine Yamal eligió la Heroica para disfrutar de sus vacaciones y, según versiones del medio la FM, estaría hospedándose en las Islas del Rosario.



🌴 El joven futbolista español habría aprovechado el receso de… pic.twitter.com/FnjcDggwUF — El Universal (@ElUniversalCtg) August 4, 2026

“El joven futbolista español habría aprovechado el receso de temporada para descansar en uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe colombiano”, agregó.

“Su presencia ha despertado expectativa entre aficionados y turistas, que esperan verlo durante su estadía en Cartagena”, dijo sobre las sensaciones y expectativas que hay en la ciudad por Yamal.

Primera pista de su llegada a Colombia

Lamine Yamal volvió a dejar señales de su cercanía con Colombia. Tiempo atrás ya había sido visto luciendo la camiseta de la Selección. Ahora, apareció sosteniendo con una mano la bandera tricolor en una imagen que ha generado todo tipo de comentarios durante las últimas horas.

El campeón del mundo con España y figura del FC Barcelona publicó la fotografía en sus redes sociales, donde rápidamente se hizo viral entre sus seguidores.

Lamine Yamal sosteniendo la bandera de Colombia en medio de sus vacaciones. Foto: Redes sociales de Lamine Yamal

En la imagen, que al parecer fue tomada en la sala de espera de un aeropuerto o de un hotel, Yamal posa junto a varias personas cercanas mientras sostiene la bandera colombiana.

Aunque no existe una confirmación oficial, distintas versiones apuntan a que el futbolista estaría disfrutando de unos días de vacaciones en Colombia, posiblemente en una zona costera, antes de regresar a Europa para incorporarse a la pretemporada del Barcelona.

Lamine Yamal, de España, en medio de la disputa del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Otro detalle que alimentó las especulaciones fue la música elegida para acompañar la historia. Yamal utilizó una canción del artista urbano colombiano Ryan Castro, un gesto que aumentó los rumores sobre su posible presencia en territorio colombiano.