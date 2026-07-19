Así fue el saludo entre Lionel Messi y Lamine Yamal: lo que todos esperaban en la final del Mundial

Le da la vuelta al mundo el saludo entre Lionel Messi y Lamine Yamal, los referentes de Argentina y España, respectivamente. Chocaron las manos inmediatamente después de los himnos, en la final del Mundial 2026, este domingo, 19 de julio.

El saludo entre Leo Messi y Lamine Yamal previo a la final del mundo.



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Nueva Jersey se puso de pie: los himnos de Argentina y España erizaron la piel en la final del Mundial 2026

Más allá de lo que representan para sus selecciones, el F.C. Barcelona está de fiesta. De su Masía salieron tanto Lionel Messi como Lamine Yamal, protagonistas de un partido de época, en el que la leyenda se enfrenta al que, para muchos, está llamado a ocupar el trono.

En múltiples ocasiones, Lamine Yamal ha dejado clara su admiración por Lionel Messi. El argentino jugó en Barcelona desde joven, se formó en la Masía, hasta 2021, cuando se despidió como el máximo ídolo blaugrana de toda la historia.

Fue justo ahí, en la despedida de Messi del Barcelona, cuando la zozobra se apoderó de los hinchas. ¿Quién sería capaz de asumir el papel de líder, de 10, con la identidad del club? Casi dos años después, en 2023, debutó Lamine Yamal y ahí sigue escribiendo su historia.

Aún más emoción genera la foto que se hizo viral en los últimos años, especialmente en las horas previas a la final de este domingo. Corría el año 2007, cuando el diario Sport, el fotógrafo Joan Monfort y la fundación Unicef registraron una imagen de un joven Lionel Messi con apenas un bebé, que era Lamine Yamal.

La increíble coincidencia detrás de la foto de Messi y Lamine Yamal Foto: Joan Monfort

Como si fuera obra del destino, Lionel Messi, ya maduro, busca revalidar el título de campeón del mundo que conquistó en 2022, mientras que la joven promesa Lamine Yamal aspira a arrebatárselo. Será una final inédita y emocionante en Nueva York.

Argentina “ya escribió una historia” que “nadie podrá borrar”, dice Messi

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar”, escribió la Pulga, de 39 años, en su cuenta de Instagram.

Messi, quien ha tenido un nivel destacado en la que, según él, es su sexta y última Copa del Mundo, acompañó el mensaje con una fotografía de la delegación albiceleste en Norteamérica 2026.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, afirmó.

Lionel Messi en esta final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta selección siga siendo una familia”, agregó.

*Con información de AFP.