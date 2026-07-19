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🔴 EN VIVO Final del Mundial 2026 | España vs. Argentina: Messi y Lamine Yamal se enfrentan por la Copa del Mundo

Falta cada vez menos para que el balón comience a rodar en el MetLife Stadium y se conozca el nuevo campeón del mundo.

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Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

19 de julio de 2026 a las 6:09 a. m.
Luis de la Fuente, Lamine Yamal, Lionel Messi y Lionel Scaloni. Técnicos y capitanes de España vs. Argentina
Luis de la Fuente, Lamine Yamal, Lionel Messi y Lionel Scaloni. Técnicos y capitanes de España vs. Argentina Foto: SEMANA

Ya está todo listo para que la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo, 19 de julio, entre España y Argentina en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Por un lado, Lionel Messi busca defender el título y levantar por segunda vez la Copa del Mundo después de lo que fue Qatar 2022, mientras que por el otro Lamine Yamal está deseoso de gloria y quiere, con 19 años, llevar a su selección a su segundo campeonato.

Minuto a minuto de la final del Mundial 2026:

Horario y dónde ver el partido

  • Estadio: MetLife Stadium.
  • Fecha: domingo, 19 de julio.
  • Hora: 2:00 p. m. (hora Colombia).
  • CanalDSports, Caracol, RCN, Win Sports y Disney+.