🔴 EN VIVO Final del Mundial 2026 | España vs. Argentina: Messi y Lamine Yamal se enfrentan por la Copa del Mundo

Ya está todo listo para que la final del Mundial 2026 que se disputará este domingo, 19 de julio, entre España y Argentina en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Por un lado, Lionel Messi busca defender el título y levantar por segunda vez la Copa del Mundo después de lo que fue Qatar 2022, mientras que por el otro Lamine Yamal está deseoso de gloria y quiere, con 19 años, llevar a su selección a su segundo campeonato.

Minuto a minuto de la final del Mundial 2026:

Horario y dónde ver el partido