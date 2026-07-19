Polémica por gol anulado a España contra Argentina: decisión arbitral desató el debate

España y Argentina jugaban el primer tiempo extra de la final en el Mundial 2026. Corría el minuto 95, cuando Nico Williams abría el marcador en un apretado 0-0. Sin embargo, el árbitro del partido, el esloveno Slavko Vincic, lo anuló por presunto pisotón de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi.

ARGENTINA ESTÁ ROBANDO, ES GOL LEGAL DE NICO WILLIAMS!!!! LADRONES!!!!!! pic.twitter.com/iiTsjRbj81 — MT2 (@madrid_total2) July 19, 2026

🔴 EN VIVO Final del Mundial 2026 | España vs. Argentina

España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

La polémica estalló de inmediato. ¿La jugada daba para sancionar una falta a favor de Argentina? Lo cierto es que, aunque el juego estuvo detenido durante varios instantes, la decisión se mantuvo y el marcador continuó 0-0..

Opinión de un analista arbitral

Andrés Grimaldos, conocido en X como El Var Central y quien constantemente comparte análisis arbitrales sobre el fútbol nacional e internacional, opinó que era muy difícil que se cambiara la decisión sobre la jugada.

“El gol de España lo anulan por un pisotón sobre Otamendi de parte de Mikel Merino”, afirmó Grimaldos.

Y añadió: “La acción fue juzgada en campo por Vincic y, al no haber un error claro, obvio o grosero por parte del árbitro, el VAR no interviene. Si lo llaman, le estarían mostrando nuevamente el pisotón. Es decir, prácticamente imposible que cambiara su decisión tras ir al monitor”.

🔍 El gol de España lo anulan por un pisotón sobre Otamendi de parte de Mikel Merino.



La acción fue juzgada en campo por Vincic y al no haber un error claro, obvio o grosero de parte del árbitro el VAR no interviene. Si lo llaman le estarían mostrando nuevamente el pisotón. Es… pic.twitter.com/RulbkuAmRd — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 19, 2026

Después le llegó la revancha a España: Ferrán Torres, como Iniesta en 2010

Pero la angustia de España acabó pronto, tras el gol anulado a Nico Williams. Sobre los 106′, Ferrán Torres anotó el tanto del título, que le dio a la roja su segunda estrella de la historia, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE



Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El Tiburón aprovechó que Emiliano Martínez, arquero de Argentina, salió a achicar y dejó el arco desprotegido. A Ferrán le quedó el balón frente a la portería vacía y no dudó en enviarlo al fondo de la red.

La anotación hizo recordar a la de Andrés Iniesta en 2010, quien, al igual que Ferrán Torres, jugaba en ese momento para el FC Barcelona. La alegría es total entre los aficionados culés, que celebran el protagonismo de jugadores del club en los títulos mundiales conquistados por España.

Las calles de España están de fiesta, mientras que en Argentina predomina la desazón. La segunda estrella es para la Roja, mientras la Albiceleste deberá esperar al menos cuatro años para volver a luchar por la cuarta de su historia.