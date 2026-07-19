España es la campeona de la Copa Mundial de Fútbol 2026, luego de que en el minuto 105 apareciera el tiburón Ferran Torres tras una asistencia de Nico Williams, dándole la victoria ante la selección de Argentina.

España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

En un partido que había sido ampliamente dominado por la selección de España, con la mayor parte de la posesión del balón y las ocasiones de mayor peligro, el gol no llegaba gracias a las destacadas atajadas del guardameta Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

No obstante, con el transcurso del tiempo extra, finalmente llegó el gol que desequilibró el partido, obra de Ferran Torres.

El delantero de 26 años no había podido conseguir ningún gol durante el tramo de toda la competencia de la Copa Mundial de Fútbol 2026, por lo que este tanto, para muchos aficionados, ha valido más que el doble.

A pesar de que la selección de Argentina intentó revertir el resultado en busca del empate, el marcador final fue de 1-0, lo que le dio a España su segunda estrella en la historia, 16 años después de haber conseguido la primera.

La nostalgia del Mundial 2010

Para muchos aficionados que celebran la victoria de España, el gol de Ferran Torres despertó una sensación de nostalgia, al recordar la conquista del título mundial por parte del conjunto europeo en 2010.

En aquella ocasión, el Mundial se disputó en Sudáfrica, donde España levantó por primera vez en su historia la Copa del Mundo.

El equipo dirigido entonces por Vicente del Bosque disputó la final frente a Países Bajos, un partido que, al igual que el de esta ocasión ante Argentina, se definió en el tiempo extra.

Andrés Iniesta celebrando el gol más importante de su carrera en el Mundial de Sudáfrica 2010 Foto: FIFA via Getty Images

El responsable del tanto para la victoria de España fue nada más y nada menos que Andrés Iniesta, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del deporte y del F. C. Barcelona, quien logró el único tanto al minuto 116.

Los goles entre Ferran Torres y Andrés Iniesta han traído varias coincidencias: Ambos españoles, jugadores del club blaugrana y que marcaron el tanto de la victoria en el segundo tiempo del tiempo extra.

La influencia del conjunto culé es otra de las similitudes entre ambos equipos, ya que la mayoría de los jugadores que integraron las selecciones campeonas militaban en el Barcelona.

Con este resultado, España vuelve a la gloria mundialista después de 16 años.