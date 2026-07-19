España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

España jugó una final memorable contra Argentina este domingo, 19 de julio, en Nueva York, EE. UU. La Roja, con un dominio de principio a fin, se impuso con un marcador de 1-0 y suma la segunda estrella de su historia. El agónico tanto de Ferrán Torres (106′) hizo recordar la gesta de Andrés Iniesta en 2010.

Polémica por gol anulado a España contra Argentina: decisión arbitral desató el debate

🔴 EN VIVO Final del Mundial 2026 | España 1 vs. 0 Argentina

El partido empezó con dominio español y eso no iba a parar. La Roja siempre buscó el gol, mientras Argentina tuvo que apelar a su arte defensiva para evitar los inminentes y constantes ataques del rival español.

Apenas sobre los 5′, Lamine Yamal avisó con un tiro a portería que casi se convierte en grito de gol. Así, hasta casi los 20′ de juego, Argentina no sabía cómo romper con la superioridad de los españoles.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez se volvió a hacer grande en el arco, como en varios partidos importantes. Sacó numerosas pelotas de gol que le lanzaban los jugadores rivales y daba tranquilidad a sus compañeros.

Al central del compromiso, Slavko Vinčić, le cayeron varias críticas por presuntas faltas por parte de Argentina que no fueron sancionadas. No obstante, la primera amarilla llegó hasta el 41′, cuando Lisandro Martínez fue amonestado.

De hecho, tan solo tres minutos después, el propio Licha tuvo que salir sustituido por lesión. Por él ingresó Nicolás Otamendi, y con ese panorama, además del 0-0, se fueron al descanso.

NO VA MÁS LICHA MARTÍNEZ



El defensor argentino sintió una molestia muscular y Nicolás Otamendi ingresó en su lugar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tkgHIuSFY — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Mientras el planeta entero se deleitaba con un moderno show de medio tiempo, con artistas de primer nivel como Shakira, Madonna y Justin Bieber, en los camerinos del estadio Nueva York Nueva Jersey, los técnicos Luis de la Fuente (España) y Lionel Scaloni (Argentina) movían sus fichas.

Scaloni hizo cambios para el segundo tiempo e ingresó piernas frescas al campo, pero Argentina vivió unos segundos 45 minutos de infarto. La superioridad de España fue absoluta y contundente, inclinando el juego por completo a su favor. La Albiceleste apenas lograba resistir.

Los remates españoles se sucedían constantemente, con protagonismo de figuras como Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal. Sin embargo, la falta de puntería, la concentración de la defensa argentina y las intervenciones del arquero Emiliano Martínez mantenían el marcador 0-0.

Antes de irse a los tiempos extra, hubo un detalle que condicionó aún más el compromiso. La expulsión de Enzo Fernández, por doble amarilla, a los 90+3′.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON UNO MENOS



Enzo Fernández vio la segunda amarilla por esta dura entrada a Cubarsí. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/g8iyr7o3J8 — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Con una inmensa volada del Dibu, ante un tiro libre casi perfecto de Lamine Yamal, se terminaron los 90′. Con el 0-0, se fueron a extras.

¡TREMENDO REMATE DE YAMAL EN LA ÚLTIMA Y DIBU LA MANDA AL CÓRNER!



El arquero argentino encontró el disparo del crack español y la sacó al córner para forzar el alargue en la final de la Copa Mundial de la FIFA. pic.twitter.com/mYirmpQmjk — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

El primer tiempo extra tuvo una gran polémica a los 95′. El central le anuló un gol a Nico Williams, que ponía en ventaja a España, por una presunta falta previa sobre Nicolás Otamendi. Todo continuaba 0-0.

Y ya en el segundo tiempo extra, se le cayó la supremacía defensiva a Argentina. A los 106′, Ferrán Torres, vestido como Iniesta en 2010, puso el tanto agónico que sentenció el 1-0 final y le dio el título a España.

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WvH1pgynw2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026

Con una Argentina golpeada, con un jugador menos y luchando de principio a fin, terminó el partido. La algarabía se apoderó de las calles de España, la segunda estrella quedó bordada en el escudo y la Roja le dio el golpe a Messi en su último tango.

Datos generales que dejó la final del Mundial 2026

Marcador final : España 1 - 0 Argentina

: España 1 - 0 Argentina Fecha : 19 de julio - gran final del Mundial 2026

: 19 de julio - gran final del Mundial 2026 Estadio : Nueva York Nueva Jersey

: Nueva York Nueva Jersey Árbitro : Slavko Vinčić

: Slavko Vinčić Alineaciones titulares:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente

Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.