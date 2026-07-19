Angustia para Argentina remeció la final: Enzo Fernández, expulsado tras violenta entrada

Los últimos tramos entre la selección de Argentina y España dejaron un momento de tensión, luego de que al minuto 93, el mediocampista Enzo Fernández fuera expulsado del encuentro tras una fuerte entrada ante el defensor español Pau Cubarsi.

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El jugador del Chelsea buscó el balón que iba dirigido en campo contrario; no obstante, se encontró posteriormente con un cruce con el central del Barcelona, quien despejó el balón.

No obstante, durante ese cruce, el pie izquierdo de Enzo golpeó a Cubarsí, quien realizó una maniobra en el aire y cayó con fuerza al suelo, lo que provocó la reacción de sus compañeros de la selección española, quienes solicitaron la tarjeta amarilla para el argentino.

Enzo ya había sido amonestado previamente, por lo que esta infracción derivó en una segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, su expulsión.

Enzo Fernández Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Argentina ahora queda con 10 hombres, finalizando el tiempo reglamentario, por lo que ahora la final contra España va a tiempo extra, donde en los próximos 30 minutos se definirá quién será el campeón del torneo.

Durante los 90 minutos, España fue ampliamente superior, generando todas las ocasiones de peligro del partido. Por su parte, la selección de Argentina no tuvo una ocasión de gol.

Los constantes ataques por parte del conjunto europeo han llevado al trabajo excesivo del guardameta Dibu Martínez, quien ha sido el jugador más importante de la albiceleste.

El arquero del Aston Villa ha realizado numerosas atajadas durante el encuentro, manteniendo su portería en cero y permitiendo que su equipo siga en la búsqueda del gol.

No obstante, varios jugadores de Argentina se encuentran condicionados, entre ellos Leandro Paredes, quien recibió una tarjeta amarilla en los primeros minutos del segundo tiempo.

Ambos equipos buscan marcar en los próximos 30 minutos el gol que defina la final entre España y Argentina.