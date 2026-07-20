Messi ingresa a selecto grupo tras su derrota en el Mundial 2026: ni Johan Cruyff logró este registro

Tras la derrota de Argentina por 1 a 0 frente a España en el encuentro definitorio de la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi sumó un nuevo antecedente en su historial deportivo. El capitán argentino se unió al grupo de futbolistas que registraron dos derrotas en finales del Mundial, tras el antecedente ocurrido en Brasil 2014.

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Ser doble subcampeón del Mundial es algo estadísticamente peculiar en los registros del torneo de la FIFA, debido a la dificultad que implica para las selecciones acceder de manera consecutiva a la gran final. Sin embargo, a lo largo de las ediciones se presentaron casos de planteles que repitieron el subcampeonato en años consecutivos o en periodos alternos.

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Para revisar los primeros nombres de este listado, es necesario remitirse a la década de 1970, cuando la selección de Países Bajos implementó la propuesta del fútbol total. Esta metodología táctica se basaba en la rotación constante de posiciones, permitiendo que cualquier integrante ocupara el espacio de un compañero para mantener la estructura colectiva.

Los antecedentes de Países Bajos y Alemania

El equipo neerlandés disputó los partidos por el título en las ediciones de Alemania Occidental 1974 y Argentina 1978. La escuadra europea cayó en la primera oportunidad ante Alemania Federal y en la segunda ocasión frente a la delegación anfitriona, consolidando a algunos de sus integrantes en esta medición estadística.

Johan Cruyff, la figura de la Naranja Mecánica. Foto: Barcelona

A pesar de que Johan Cruyff era la figura del equipo, no participó en la edición de 1978, pero diez de sus compañeros integraron ambas nóminas. Los futbolistas que inauguraron este registro fueron Johan Neeskens, Ruud Krol, Arie Haan, Wim Jansen, Wim Suurbier, Johnny Rep, Jan Jongbloed, Willy van de Kerkhof, René van de Kerkhof y Rob Rensenbrink.

Años más tarde, la selección de Alemania superó el registro de presencias consecutivas al clasificar a las finales de España 1982, México 1986 e Italia 1990.

El equipo teutón cedió los dos primeros partidos ante Italia y Argentina, respectivamente, sumando seis deportistas a la lista de dos subcampeonatos: Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge, Harald Schumacher, Karlheinz Förster, Hans-Peter Briegel y Pierre Littbarski.

Lothar Matthäus, ídolo en Bayern Múnich y campeón del mundo en 1990 con Alemania, perdió las finales de España 1982 y México 1986. Foto: Getty Images

Con la conclusión del torneo de 2026 en territorio norteamericano, el historial de jugadores con dos subcampeonatos incluye de nuevo a la representación sudamericana.

Lionel Messi acumuló su segundo subcampeonato mundial en la edición disputada contra España, sumándose al antecedente registrado doce años atrás en la final de Brasil 2014 ante Alemania.