¿Quién es la mujer que acompañó a Gustavo Petro en el desfile del 20 de julio?

La presencia de una mujer junto al presidente Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos usuarios se preguntaron quién era la persona que acompañaba al mandatario en uno de los actos centrales de la conmemoración del Día de la Independencia, especialmente porque la primera dama, Verónica Alcocer, no estuvo presente en la ceremonia.

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La ausencia de Alcocer dio lugar a diversas especulaciones entre quienes seguían la transmisión del evento, en medio del distanciamiento público que ambos mantienen desde hace varios meses. Sin embargo, la mujer que permaneció al lado del jefe de Estado era Angélica Verbel López, quien actualmente ejerce como ministra de Defensa encargada.

Verbel asumió esa responsabilidad de manera temporal luego de que el titular de la cartera, Pedro Sánchez, se apartara de sus funciones para someterse a un procedimiento médico programado. Por esta razón, su ubicación junto al presidente durante el desfile respondió exclusivamente al protocolo oficial que rige este tipo de actos, en los que la persona encargada del Ministerio de Defensa acompaña al mandatario.

El presidente Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio. Foto: Presidencia

Angélica Verbel López cuenta con una trayectoria dentro del Ministerio de Defensa, donde se desempeña de manera habitual como viceministra para la Estrategia y Planeación. Desde ese cargo participa en la formulación, coordinación y seguimiento de las políticas estratégicas de la cartera.

Es abogada, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad del Sinú y actualmente adelanta una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo con la información oficial del Ministerio de Defensa, su labor está enfocada en fortalecer la gobernanza institucional y desarrollar estrategias que promuevan la inclusión dentro del sector. Asimismo, la entidad señala que su gestión busca impulsar políticas de seguridad con énfasis en el respeto por los derechos humanos, la participación ciudadana y la construcción de paz.