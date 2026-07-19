España, campeón del Mundial 2026 y récord de invicto: así es la racha que no conoce la derrota

España se consagró este domingo, 19 de julio, como nueva campeona de la Copa Mundial de Fútbol 2026, al derrotar a la selección de Argentina por 1-0.

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El conjunto del técnico Luis de la Fuente pudo volver a gritar campeón mundial, consiguiendo su segunda estrella de la competencia del balompié más importante.

Aun así, la selección europea también ha batido un récord sumamente importante, destacando el nivel de perseverancia y disciplina que ha mantenido en los últimos años.

Tras su victoria ante la albiceleste, España se convirtió en la selección con la mayor racha de partidos invicta en la historia del fútbol internacional, al alcanzar un total de 38 encuentros sin conocer la derrota.

Ferran Torres, el goleador que le dio la segunda Copa del Mundo a España. Foto: FIFA

Con estas cifras, España superó a la selección de Italia, que había alcanzado una racha de 37 partidos sin perder entre 2018 y 2021. Curiosamente, esa seguidilla terminó frente a Argentina en la Finalissima.

El conjunto español acumula un balance de 29 victorias y nueve empates, consolidándose como el equipo con la racha invicta más larga del fútbol internacional.

¿Cuándo fue la última vez que España perdió un encuentro?

La última derrota de la selección de España fue frente a Colombia, en el partido disputado el 22 de marzo de 2024.

En ese encuentro, un gol del lateral Daniel Muñoz fue suficiente para que la selección colombiana se impusiera en el marcador.

Tras esa caída, el equipo dirigido por Luis de la Fuente reaccionó y encadenó una serie de victorias importantes, comenzando con su camino hacia la Eurocopa de 2024.

En ese torneo, España derrotó a Italia en la fase de grupos, a Alemania en los cuartos de final, a Francia en las semifinales y a Inglaterra en la final.

España, campeón de la Eurocopa 2024. Foto: AFP

Luego, el equipo tuvo otro destacado recorrido en la UEFA Nations League, donde eliminó a Países Bajos en los cuartos de final por la vía de los penales, volvió a vencer a Francia en las semifinales y empató 2-2 con Portugal en la final.

Si bien el título quedó en manos del conjunto portugués tras la definición desde el punto penal, ese resultado no se considera una derrota en el tiempo reglamentario ni en la prórroga, por lo que la racha invicta de España se mantuvo vigente.

A partir de allí, España volvió a consolidarse como el equipo a vencer durante la Copa Mundial de Fútbol de 2026, al terminar como líder de su grupo, integrado por Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

En la fase de eliminación directa, el equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró una gran solidez defensiva, al recibir apenas un gol en su camino hacia la final y superar a selecciones como Portugal y Francia.

Lamine Yamal y Ferran Torres celebrando tras ganar la segunda Copa del Mundo para su país. Foto: X Selección de España

El dominio no terminó ahí, ya que España también fue ampliamente superior a Argentina y, de esa manera, se consagró campeona del mundo.