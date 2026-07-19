La desafortunada lesión de Argentina en plena final con España: lamento para Lisandro Martínez

Argentina terminó el primer tiempo de la final del Mundial 2026 con preocupaciones luego de que en el minuto 46′ el zaguero central de la albiceleste, Lisandro Martínez, tuviera que salir del campo tras una lesión. Entró en su reemplazo Nicolás Otamendi.

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A minutos de finalizar los primeros 45 minutos del encuentro ante la selección de España, el central del Manchester United se acostó en su área, indicando señales de molestias musculares.

Su compañero, el guardameta Dibu Martínez, al observar el estado de Lisandro, realizó una señal de cambio para el cuerpo técnico, indicando que el jugador de la selección argentina no tenía las fuerzas suficientes para seguir en el campo de juego.

La salida de Lisandro es un duro golpe para la formación del director Lionel Scaloni, siendo uno de los titulares indiscutibles de la albiceleste durante el transcurso de todo el Mundial.

Lisandro Martínez Foto: dpa/picture alliance via Getty I

No solo el defensor central aportó en el aspecto defensivo, sino que también fue clave para el ataque argentino. En los dieciseisavos de final fue determinante en la victoria frente a Cabo Verde al marcar un gol durante el tiempo reglamentario. El resultado final fue 3-2 a favor de la actual campeona del mundo.

Ahora, con el inicio del segundo tiempo, Lionel Scaloni buscará hacer los replanteamientos necesarios para ir en busca de la victoria ante España.

Así se vivió el primer tiempo entre Argentina y España

Los primeros 45 minutos de la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre las selecciones de Argentina y España dejaron un choque de planteamientos, en el que ambos equipos buscaron aprovechar los errores del rival para abrir el marcador.

El equipo que más ha dominado el encuentro ha sido España, que, de la mano de su mediocampo, liderado por Rodri y Fabián Ruiz, ha controlado la posesión del balón.

Asimismo, han buscado generar ocasiones de peligro por medio de sus extremos Lamine Yamal y Alex Baena, quienes, acompañados de los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, han tenido jugadas claras para anotar.

España vs, Argentina Foto: X Selección de España

No obstante, el conjunto argentino ha logrado resistir y se ha mostrado paciente para aprovechar cualquier error de España y generar ocasiones de gol.

Hasta el momento, la actual campeona del mundo ha buscado cerrar los espacios y realizar transiciones rápidas tras recuperar el balón. Sin embargo, no ha logrado tener mayor claridad en el último tercio del campo debido a la solidez de la defensa española.