La medida que tomó Javier Milei por el subcampeonato de Argentina en el Mundial: lo hizo oficial

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que su país tendrá un feriado nacional para la celebración del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. Dejó la fecha a disposición del cuerpo técnico y los jugadores.

Javier Milei se refirió a la polémica pancarta que generó revuelo en el partido de Argentina contra Inglaterra

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“Festejo mundial. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió Milei por medio de su cuenta de X.

FESTEJO MUNDIAL

Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional. — Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026

Aunque Argentina salió derrotada en el terreno de juego contra España, en Nueva York (1-0), los hinchas albicelestes demuestran su cariño por el equipo, y se divisa un recibimiento de primer nivel.

Se esfumó el sueño argentino de ser bicampeones del mundo, luego de la obtención de la copa en Catar 2022. Sin embargo, la mirada ahora está puesta en otro lado: ¿Qué va a pasar con Lionel Scaloni? Eso, además de que este domingo, Messi disputó su último partido en una Copa del Mundo.

“¡Gracias igual!”: miles de argentinos alientan a la selección pese a la derrota ante España

Miles de personas se congregaron en el Obelisco de Buenos Aires para alentar a la selección argentina pese a la derrota frente a España. Los aficionados se aferraron hasta el último minuto a la posibilidad de una remontada que nunca llegó, pero, tras el pitazo final, respondieron con aplausos, petardos y un mismo mensaje: “¡Gracias igual!”.

En el Obelisco, epicentro de las celebraciones en Buenos Aires, la multitud, reunida desde horas antes del partido del Mundial de Norteamérica, quedó inicialmente cabizbaja, pero poco después volvió a cantar en agradecimiento por lo conseguido por “los muchachos”.

“Llegamos a la final y no es poco”, dijo Luciano Ortega, un estudiante de 20 años, con una sonrisa.

Con el paso de las horas, más personas se sumaron a la plaza y el ambiente comenzó a asemejarse al de una celebración. Hubo cánticos, tamboriles, bocinazos, petardos y fuegos artificiales, pese a la derrota.

El presidente Javier Milei también se pronunció en el mismo sentido: “Muchas gracias, jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026

En otras zonas de Buenos Aires, las calles estaban casi vacías. Marco Moya, un mensajero en moto de 37 años que había visto el partido junto a su familia, frente a una pantalla instalada afuera de un restaurante, repetía con los ojos húmedos: “¡Gracias igual, gracias, selección!”.

Argentinos marchan al Obelisco de Buenos Aires tras quedar subcampeones en el #Mundial2026. pic.twitter.com/kEpRqq6od4 — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 19, 2026

En un café del barrio de Caballito, al sur de Buenos Aires, nadie hacía comentarios al acabar la final. Las miradas permanecían clavadas en la pantalla del televisor, como si costara creer que esta vez la fiesta fuera de los españoles.

*Con información de AFP.