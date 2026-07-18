Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente de Argentina, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

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Milei anunció que asistirá el próximo 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, donde se prevé la proclamación oficial de la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

Pero el juez Alexandre de Moraes decidió prohibir cualquier visita durante 30 días al expresidente, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo Flávio, en violación de una medida cautelar que le impide comunicarse por redes sociales, incluso a través de terceros.

La prohibición exceptúa únicamente las visitas médicas, las sesiones de fisioterapia y las visitas de sus abogados.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la entrada de su casa mientras cumple su condena de arresto domiciliario en Brasilia, Brasil. Foto: AP Photo/Luis Nova

Bolsonaro, de 71 años, purga una pena de 27 años de prisión por tramar un golpe en 2022 para impedir la llegada al poder del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente (2019-2022) cumple la pena en su domicilio en Brasilia desde marzo por motivos de salud.

Moraes determinó que tampoco podrá recibir visitas con “finalidad político-electoral” hasta después de las elecciones generales de octubre, ni difundir manifiestos políticos por ningún medio, incluso con la ayuda de terceros.

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Flávio Bolsonaro calificó esta prohibición general de visitas como un “abuso” en un video difundido en X, y acusó a Moraes de actuar por motivación política.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido la autorización para que Milei lo visitara el 25 de julio a las 16 h, junto con una comitiva integrada por el canciller argentino, Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y un intérprete.

Este sábado, Moraes resolvió que ese pedido quedó sin objeto por la prohibición general de visitas vigente desde el día anterior.

El abogado de Bolsonaro, Joao Henrique de Freitas, cuestionó en X la serie de decisiones.

El expresidente Jair Bolsonaro cumple la pena en su domicilio en Brasilia desde marzo por motivos de salud. Foto: Anadolu via Getty Images

Sostuvo que la defensa pidió la autorización para la visita de Milei la tarde del viernes y que horas después se ordenó la suspensión general de visitas.

Fustigó la “motivación y proporcionalidad” de la medida y habló de “coincidencias convenientes” en la secuencia de los hechos.

Flávio Bolsonaro se medirá en octubre con el izquierdista Lula, que buscará la reelección.

*Con información de AFP