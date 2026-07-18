España vs. Argentina: el clima golpea a ambas selecciones a un día de la final; los europeos, los más afectados

La Selección de España suspendió este sábado su último entrenamiento antes de la final del Mundial frente a Argentina, debido a las fuertes tormentas eléctricas en la zona de Nueva Jersey, mientras que la Albiceleste realizó su práctica bajo una llovizna después de postergar por varias horas la sesión.

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En los sitios donde ambas selecciones tenían previsto realizar sus últimas actividades se presentaron fuertes lluvias, rayos y relámpagos que alteraron sus planes de cara al duelo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

La campeona de Europa planeaba saltar al césped sobre las 11:00 de la mañana. Justo cuando los medios colocaban sus cámaras al borde del terreno en Melanie Lane Training Ground, en East Hanover, para los 15 minutos abiertos a la prensa, un oficial de la Fifa anunció un aplazamiento.

Con un centenar de periodistas refugiados en los vestuarios del Red Bull New York, convertidos en una sala de prensa improvisada, una fuerte lluvia acompañada de rayos y truenos sacudió la zona.

Aficionados españoles saludan y toman fotos mientras el autobús del equipo parte tras la cancelación de su entrenamiento debido a las condiciones meteorológica. Foto: AFP

Minutos más tarde, la Federación Española anunció la suspensión, añadiendo que “los jugadores están teniendo una sesión de activación en las instalaciones interiores” y que la cancelación de la sesión obedece al protocolo de seguridad sobre tormentas de Estados Unidos.

Según la normativa vigente en suelo estadounidense, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos media hora si se detectan relámpagos en un radio de 13 kilómetros.

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Lionel Messi, al campo

A diez kilómetros se presentó una situación meteorológica similar para Argentina, que tenía previsto iniciar su última práctica antes de la final a las 11:30 de la mañana en el complejo de Columbia Park, en Morristown.

La actividad de la albiceleste también fue pospuesta durante casi 50 minutos, debido a la fuerte lluvia, los truenos y los relámpagos.

Pero la precipitación cedió con el paso de los minutos y los jugadores pudieron entrar al campo. Mientras el mal clima se ensañó con la zona, los campeones del mundo hicieron labores de gimnasio bajo techo.

El argentino Lionel Messi se ejercita durante una sesión de entrenamiento en vísperas de la final de la Copa del Mundo de fútbol en Morristown, Nueva Jersey. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Con Lionel Messi a la cabeza, la selección argentina comenzó las labores con movimientos físicos y de activación.

Los 23 futbolistas de campo de Lionel Scaloni, vestidos con camisetas blancas y pantalonetas azules oscuras y celestes, luego hicieron ejercicios con balón.

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Los tres porteros, en tanto, realizaron minipartidos de futvóley durante los quince minutos a los que los periodistas tuvieron acceso.

El jueves y el viernes, un invitado indeseado alteró ya las rutinas de Argentina y España: el humo de los incendios forestales en Canadá, extendido hasta Nueva Jersey.

El argentino Exequiel Palacios se ejercita con un compañero durante una sesión de entrenamiento en Morristown, Nueva Jersey. Foto: AP Photo/Ashley Landis

La lluvia de este sábado contribuirá a dispersar el humo y evitar riesgos mayores en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa, según expertos.

*Con información de AFP