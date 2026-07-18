El Mundial 2026 está próximo a terminar, luego de un mes en el que se vieron todo tipo de encuentros entre grandes equipos internacionales. Las figuras más famosas se reencontraron, buscando avanzar hacia la esperada final, y así levantar la copa.

Mhoni Vidente lanzó contundente predicción sobre la final del Mundial 2026: dijo cuál será el equipo ganador

Pese a que selecciones como Francia, Alemania, Colombia, Noruega y Portugal quedaron eliminadas, la final del 19 de julio quedó entre dos favoritas: Argentina y España, las cuales se disputarán el primer lugar en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

En medio de las expectativas que hay sobre esta cita futbolera, las miradas de los curiosos se posaron en Gerard Piqué y Clara Chía, quienes fueron captados en Estados Unidos, a unos cuantos días del cierre de esta edición. La pareja fue vista en Los Ángeles, precisamente a las afueras de un famoso restaurante llamado Catch LA, donde se tomaron fotos con personas presentes.

La mujer llevaba un atuendo negro con sandalias, mientras que el exfutbolista lucía una camiseta de rayas y un pantalón oscuro. Ambos sonreían y se mostraban tranquilos, a diferencia de otras ocasiones en las que esquivaban cámaras y huían.

Aunque el contenido fue registrado el 10 de julio, mucho se ha especulado sobre la posible presencia del exfutbolista y la relacionista pública en el partido de la selección española, donde jugó el defensa.

A pesar de que no está claro si los dos irán a este partido en Nueva York, se especula que el empresario y su joven novia coincidirían con Shakira en la clausura 2026, ya que la barranquillera se presentará y ellos podrían estar en las zonas donde fueron captados Iker Casillas y Xavi Hernández.

En caso de que los españoles asistan a esta cita, tendrían que escuchar el show completo de la colombiana, que fue la creadora del himno oficial. De igual forma, presenciarían la participación de BTS, Madonna, Justin Bieber, Coldplay, Laura Pausini y Burna Boy.