Adiós a trancones de 8 horas: vía Cajamarca–La Línea abre ambos carriles el 30 de septiembre, ¿qué dijo el alcalde?

A partir del próximo 30 de septiembre, el corredor Cajamarca - Alto de la Línea - Calarcá, el cual había sido afectado a finales de julio por un deslizamiento de un talud, volverá a tener su rehabilitación total.

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En un comienzo se había estipulado que la apertura iba a ser entregada durante el mes de octubre. No obstante, el trabajo acelerado por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) permitió que ahora se proyecte el paso de los dos carriles de la vía para el 30 de septiembre.

El anuncio trae de vuelta un beneficio para los cientos de transportadores que se movilizan por este corredor estratégico, quienes hoy en día siguen sufriendo largos tiempos de espera a causa del deslizamiento.

De acuerdo con el alcalde de Cajamarca, Camilo Ernesto Valencia Agudelo, estos hechos han traído consigo fuertes impactos económicos y sociales no solamente en el municipio, sino en otras poblaciones que se encuentran ubicadas a lo largo de esta vía.

“Estamos viviendo unos trancones que a veces superan las ocho o 10 horas y esto ha generado una incomodidad”, señaló el mandatario.

Valencia también indica que las ventas que han estado vinculadas con el transporte se han visto afectadas, teniendo una reducción en más de un 70 %, además de la dificultad que varios ciudadanos del municipio han tenido para movilizarse tras las condiciones actuales que se viven en el sector.

El tránsito por el sector opera bajo el sistema de "pare y siga" mientras avanzan las obras de mitigación. Foto: Invías - API

En palabras del alcalde, estos hechos no solamente se limitan al problema registrado en el kilómetro 47, también conocido como Calle Larga, sino que también la zona está propensa a congestiones que pueden ocurrir una o dos veces por semana.

“Esto es un panorama que no solamente se da por el hecho de la afectación que se dio en el mes de julio; siempre tenemos trancones o una o dos veces a la semana está pasando precisamente esa congestión”, comentó.

Es ante estos hechos que el alcalde le ha hecho un llamado al Gobierno Nacional para poder avanzar en alternativas de mayor alcance, entre ellas la posibilidad de construir una doble calzada en el municipio de Cajamarca.

Los hechos ocurridos en la vía La Línea

La emergencia ocurrida en la vía La Línea se presentó a finales de julio, en donde la filtración de agua y la inestabilidad del talud derivaron en un grave derrumbe y movimiento de tierra a la altura del municipio de Cajamarca (Tolima), generando de esta forma el paso restringido a un solo carril junto con grandes congestiones vehiculares.

El deslizamiento en la vía Armenia - La Línea generó afectaciones en la movilidad y el transporte de carga. Foto: INVIAS - API

Desde el pasado 25 de julio, se llevó a cabo la activación de un Plan de Manejo de Tránsito para poder garantizar la conexión vial entre el municipio y Armenia.

Mientras tanto, el Invías ha sido el encargado de verificar las causas del deslizamiento y tener todos los preparativos listos para que el corredor pueda volver a tener tránsito por sus dos carriles el próximo 30 de septiembre.