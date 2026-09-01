No cometa este error al cambiar las llantas de su moto: guía clave para no poner en riesgo su vida ni su bolsillo

Para un motociclista, las llantas representan el único punto de contacto real entre el vehículo y el asfalto, por lo que, más que un elemento más del vehículo, se convierten en una de las decisiones más importantes de un conductor.

Llantas para moto: las señales que no hay que ignorar antes de que sea demasiado tarde

Ahora bien, en el afán de ahorrar dinero o de darle un aspecto más robusto a la moto, miles de motociclistas en Colombia cometen un error sistemático que pone en riesgo constante su integridad física y sus finanzas: alterar la medida original recomendada por el fabricante.

Instalar una llanta más ancha o más alta de lo debido es una práctica tan común como peligrosa. La tentación de “ponerle una llanta más gruesa atrás” para que la moto se vea más deportiva o “robusta” suele terminar en gastos imprevistos, fallas mecánicas y, en el peor de los casos, accidentes viales.

El peligro oculto que hay en esta práctica

Cada motocicleta es diseñada bajo un estricto cálculo de ingeniería. El ancho, el perfil y el radio de la llanta están directamente vinculados con la geometría de la suspensión, el desarrollo del motor y el espacio disponible en la tijera o el guardabarros.

Lo recomendable es seguir la creación original. Foto: Getty Images

Cuando se monta un neumático con una medida diferente a la homologada por la marca, surgen problemas inmediatos:

Pérdida de estabilidad en curvas:

Una llanta más ancha de lo permitido deformará su perfil al montarse sobre unos rines de menor pulgada. Esto altera la superficie de contacto en las inclinaciones, haciendo que la moto se vuelva “torpe”, lenta de reaccionar o inestable en carretera.

Fricción y desgaste prematuro

Al incrementar el tamaño, la llanta suele rozar contra el protector de cadena, el guardabarros interno o los tubos del escape, desgastando el caucho de forma irregular hasta provocar un reventón a alta velocidad.

Afectación en el rendimiento y consumo

Un neumático de mayor peso exige un esfuerzo superior al motor para mover la rueda, reduciendo la velocidad final y disparando el consumo de combustible.

Riesgo en la inspección técnica:

Transitar con medidas no aptas o neumáticos que presenten roce puede ser motivo de rechazo en la Revisión Técnico-Mecánica y generar comparendos por parte de las autoridades de tránsito.

Claves para un cambio de llantas seguro y eficiente

Para no comprometer la seguridad ni el bolsillo al momento de reemplazar los neumáticos de la motocicleta, los expertos recomiendan seguir esta guía básica:

Respete la nomenclatura del fabricante: Consultar siempre el manual del propietario o la etiqueta ubicada cerca de la tijera trasera. Revise la fecha de fabricación (código DOT): Las llantas vencen. En el costado del neumático encontrará cuatro dígitos (por ejemplo, 1224, que significa semana 12 del año 2024). Evite comprar compuestos con más de cinco años de fabricación, pues el caucho pierde sus propiedades de agarre y se cristaliza. Atención al índice de carga y velocidad: No solo importa el tamaño. Es clave asegurarse de que la nueva llanta soporte el peso total que cargará la moto y la velocidad máxima que es capaz de desarrollar. Instalación y balanceo profesional: Se debe exigir que el montaje se realice con herramientas especializadas para no deformar las pestañas del rin ni dañar la valva de aire. Si la moto supera los 250 cc, el balanceo es un paso obligatorio.

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Ahorrar unos pesos comprando llantas de dudosa procedencia o forzar las medidas de la moto termina saliendo caro. Mantener la configuración original garantizará un manejo preciso, un consumo eficiente y, sobre todo, un viaje seguro a casa.