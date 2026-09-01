Revelan las cuatro razones por las que Fabián Bustos no va más en Millonarios

Remezón total en Millonarios luego de la drástica decisión de no contar más con los servicios del entrenador Fabián Bustos, quien llegó por la puerta grande a comienzos del 2026 tras el incendio que dejó Hernán Torres y durísimas eliminaciones y fracasos de por medio.

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Tras siete meses en El Embajador, la salida de Fabián Bustos tomó por sorpresa a más de uno en la prensa partidaria y en la hinchada, y ya se revelaron las razones que forzaron su destitución. La drástica decisión sorprende mucho más al ver el calendario de Millonarios y ver un clásico capitalino ante Santa Fe en pocas horas, por fecha adelantada de la Liga Betplay.

Según el periodista Antonio Casale en ESPN, muy cercano a la casa azul, hay una serie de razones que llevaron a la destitución de Fabián Bustos del cuadro embajador de forma sorpresiva. Algunas discusiones con la dirección deportiva, que está a cargo de Ariel Michaloutsos, con la gerencia de por medio; más el proceso de venta en el que está el club, podrían forzar esta durísima decisión.

Otras razones rondan por la posibilidad para que Alberto Gamero regrese a la dirección técnica y, en definitiva, lo que llenó el vaso fue su sistema de juego, que estaba alejando a Fabián Bustos de los hinchas. El nombre del entrenador samario comienza a tomar fuerza entre la lista de candidatos.

¿Cuáles son las razones detrás de la salida de Fabián Bustos de Millonarios?@CasaleSports explica



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No es del paladar de la gente

El equipo está en proceso de venta

Discusiones abiertas con la dirección deportiva

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Fabián Bustos sale de Millonarios

En medio del programa Balón Dividido, de ESPN, Melissa Martínez aseveró que Fabián Bustos habría sido quien tomó la decisión de romper con el vínculo que lo mantenía ligado al elenco embajador. A ella, se unieron periodistas como Juan Felipe Cadavid, Felipe Sierra y Guillermo Arango, quienes dieron por hecho su salida.

Fabián Bustos, DT de Millonarios. Foto: Pantallazo Win Sports

Aunque en un primer momento el proceso con Fabián Bustos llenó de ilusión a Millonarios al eliminar a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, luego fue perdiendo fuerza y no se le vio brillo a un plantel con nombres para destacar más a nivel local e internacional. La prematura eliminación en el torneo de la Conmebol y no poder ingresar a la fase final de la Liga Betplay, le colocaron serias observaciones.

El balance hasta la fecha de lo hecho por el DT es de 31 partidos dirigidos, 16 victorias, 8 empates y siete derrotas, lo que le da un rendimiento de 60.2%.