Figura priorizó a Atlético Nacional antes que ir a la MLS: habría rechazado importante oferta

Todo apunta a que Cristian El Chicho Arango, en decisión conjunta con Atlético Nacional, habría desestimado una oferta desde la MLS que pretendía hacerse con los servicios del delantero de 31 años.

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Revelan, además, que tanto Arango como Atlético Nacional esperan respetar lo que dure el vínculo entre las partes. O sea, préstamo hasta diciembre de este 2026.

El equipo dueño de los derechos de Cristian El Chicho Arango es San José Earthquakes de la MLS, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, el atacante vive su sueño de vestir la camiseta del verde de Antioquia, al que llegó en el mencionado préstamo desde enero de este 2026.

Houston Dynamo ofertó por Cristian Chicho Arango

Quien entregó la información fue el periodista Felipe Sierra, por medio de su cuenta de X: ”Houston Dynamo manifestó su interés para comprar a ‘Chicho’ Arango (31), San José Earthquakes aceptaba el movimiento, pero el delantero y Atlético Nacional han decidido confiar y continuar con el proceso hasta final de año, cuando se evaluará la opción de compra”.

🚨 #HoustonDynamo manifestó su interés para comprar a ‘Chicho’ Arango (31), #SJEarthquakes aceptaba el movimiento, pero el delantero y #AtléticoNacional han decidido confiar y continuar con el proceso hasta final de año, cuando se evaluará la opción de compra. 🟢⚪️ pic.twitter.com/RmPSUbhgHr — Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026

Es cierto que el paso de Cristian Arango por Atlético Nacional ha sido bastante criticado, debido a sus actuaciones en el terreno de juego y polémicas. Sin embargo, aún tiene tiempo de préstamo por delante, por lo que el panorama podría cambiar.

A lo largo de este segundo semestre, Arango ha aparecido en el terreno de juego y bajo las órdenes del técnico Lucas González. Sin embargo, no ha logrado consolidarse en la titularidad del rey de copas colombiano.

Chicho Arango con los colores de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Mientras tanto, Atlético Nacional marcha tercero en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con 12 puntos. Luego de cinco partidos jugados, y solo con los torneos locales por delante, la prioridad del cuadro verde de Antioquia sigue siendo salir campeón, aún más cuando viene de ser subcampeón ante Junior en el primer semestre.